García Luna podría pagar para exculpar a una élite: Guadalupe Correa. “Como Raniere”

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y acusado de mantener nexos con el narcotráfico, está a la espera de un juicio trascendental n Estados Unidos pues él podría ser el único personaje que reciba un castigo a pesar de las oscuras redes que envuelven a otras figuras políticas en México, afirmó la profesora e investigadora de Política y Gobierno, Guadalupe Correa Cabrera.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas“, que conducen Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, y que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos planteó que esta clase de juicios suele enfocarse sólo en el acusado, lo que dificulta que otros personajes relacionados con él puedan ser juzgados.

“Es difícil obviamente decir qué es lo que va a suceder, pero bueno, a partir de la experiencia en este tipo de juicios siempre se ha enfocado todo en una sola persona. Siempre el enfoque es en el acusado, desafortunadamente así se limpian muchas culpas tanto de otros personajes en México, como en los Estados Unidos y bueno obviamente el enfoque es sobre un solo personaje, sobre el personaje acusado obviamente van a salir, supuestamente otro tipo de información”, expuso la profesora de la Universidad George Mason.

Guadalupe Correa destacó que es muy probable que, luego del juicio, García Luna termine como el gran villano de la historia, situación que “lavará muchas culpas” y se dé por terminado el caso, esto a pesar de la gran red de personajes y exfuncionarios relacionados con él, como es el caso del expresidente Felipe Calderón, de quien fue mano derecha.

“Dudo mucho que en el juicio en sí esto lo lleve a los Estados Unidos porque esto no es de su competencia, yo creo que más bien en este sentido lo que va a suceder es que va a ser el hombre malo lo que es como una serie de Netflix, lo que fue Conrado Sol, este hombre malvado, y bueno, se van a lavar muchas culpas, va a ser un solo hombre caso cerrado, porque también todo se hizo bajo el paraguas de Iniciativa Mérida ¿quiénes son las personas? y no nada más un solo gobierno, no solamente México, sino Estados Unidos apoyando con recursos, también estableciéndose en este territorio y apoyando la estrategia 100 por ciento”, consideró Correa, quien también es autora del libro Los Zetas Inc..

Para poner un ejemplo de cómo actúa la justicia en los Estados Unidos y dar un poco de contexto de lo que podría ocurrir en el caso García Luna, la especialista recordó el juicio de Nxivm, una secta que atrajo a actrices y a millonarios mexicanos y extranjeros, y que enfrentó acusaciones por obligar a mujeres a convertirse en esclavas sexuales y a marcarse la piel con las iniciales de su líder Keith Raniere, actualmente sentenciado en Estados Unidos.

“Hemos visto no solamente en el caso Nxivm, en todos y cada uno de los casos de narcotráfico: en el caso de Colombia, en el caso de México donde vemos que esta estrategia del no hacer nada por parte de autoridades estadounidenses –inclusive de los embajadores de Estados Unidos en México–. Por ejemplo, en ese tiempo y después de que se le dio información a la Embajadora Roberta Jacobson, quien supuestamente supo algo pero solamente eran rumores. Ante esto, muy probablemente, simplemente va a ser un juicio contra Genaro García Luna y lo demás todo va a quedar limpio, se les va a lavar la cara”, dijo la Doctora en Ciencias Políticas por la New School for Social Research de Nueva York.

La analista mencionó que no sólo es obligación de las autoridades de Estados Unidos el realizar la investigación, sino también le corresponde al Gobierno de México llevar a cabo sus propias pesquisas independientes para ir por la élite relacionada con el exfuncionario.

“Todo este contubernio y muchas otras partes de la élite en México, la élite política, la élite económica hacen como que no pasó nada, porque aquí no se realizó ninguna investigación. El Gobierno mexicano no quiso tampoco realizar ninguna investigación y creo que aquí en este momento nosotros tenemos que presionar al Gobierno de México para que esa información fluya y la investigación se dé, pero muy probablemente no exista la voluntad política tampoco en este país para que eso pueda ser posible”, expuso.

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, se encuentra preso actualmente en Estados Unidos. Es señalado de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

El juicio, programado para iniciar el próximo 17 de enero de 2023, tendría al menos 19 testigos claves para carearlos con el exfuncionario mexicano, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y Reynaldo, “El Rey Zambada”, según confirmaron fuentes cercanas al juicio.

Es posible, además, que testifiquen Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”; Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, y otros exintegrantes del Cártel de Sinaloa que actualmente están en poder de Estados Unidos, así como Iván Reyes Arzate, excolaborador del propio García Luna.

MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS

Guadalupe Correa también recordó la injerencia que tuvo Genaro García Luna con algunos periodistas y medios de comunicación, a los cuales sobornaba para que estos no publicaran información negativa sobre él.

“Creo que aquí hay un tema muy importante: el aval de los grandes medios de comunicación y esta relación tan perversa, y no sabemos a cambio de qué. Es simplemente pasarle la charola y decirle a los medios: ‘no me toques o no me toques a cambio de qué’; a cambio de recursos, a cambio de favores, no lo sabemos, no puedo asegurar absolutamente nada, pero definitivamente esto es aberrante y en este juicio me parece que no va a salir mucho sobre ello, porque esto fue algo que compete a México y ellos no se metieron”, añadió la especialista.

La profesora expresó su descontento porque varios comunicadores relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública no sean juzgados y continúen trabajando de manera normal en los medios.

“Esto es algo muy complicado, esto es algo realmente que a mí me llena de desilusión. En realidad los medios tienen mucho que ver, en específico varios comunicadores, que lo apoyaron desde el principio a fin y que ahorita mismo están también operando ciertas estrategias y, de nuevo, se han quedado callados en el análisis de este caso y esto es muy importante ¿por qué? Porque tienen cola que les pisen, porque desde el principio lo apoyaron en 2011, sino desde la entrada de género García Luna a la a la escena pública”, planteó.

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, compró a periodistas y a medios mexicanos para evitar que se le exhibiera con notas negativas sobre él, según alegatos de los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El 15 de junio de este año, los fiscales señalaron que García Luna planeaba ejercer violencia y manipular a testigos que hablarán en contra suya. Las autoridades grabaron la conversación y presentaron documentos en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar a otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que se lo entregara a García Luna.

Los documentos de la corte agregan, además, amenazas contra un periodista crítico y la compra de organizaciones mediáticas para que no se hablara mal de él. En los documentos públicos no se habla de qué periodistas fueron comprados y cuáles medios mexicanos optaron por el silencio a cambio del dinero de Genaro García Luna.

Finalmente, Guadalupe Correa mencionó que es obligación tanto de los medios, como de la sociedad alzar la voz y exigir a las autoridades mexicanas realizar una investigación que lleve a la detención de todos las personas implicadas.

“Esto se ha dado y esto probablemente se seguirá dando desafortunadamente, pero creo que por eso los medios mexicanos los comentócratas en México, las personas que realmente les interesen no debemos quedarnos callados y seguir después de lo que suceda, después de la información que ahí se comente que también en México se haga una investigación”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado