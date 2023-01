Ataque suicida deja al menos 34 muertos y 150 heridos en una mezquita de Pakistán

Por Riaz Khan

PESHAWAR, Pakistán (AP).— Al menos 34 personas murieron y 150 resultaron heridas, la mayoría policías, en un ataque suicida el lunes en una mezquita en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informaron autoridades.

El ataque provocó condenas en todo el país de partidos de oposición y funcionarios del Gobierno. Se temía que la cifra de muertos siguiera subiendo, indicó Ghulam Ali, Gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que tiene a Peshawar como capital.

La mayoría de las víctimas eran agentes o trabajadores de la policía, ya que el templo atacado se encontraba dentro de un amplio complejo que servía de sede de la policía local. En el momento del ataque había entre 300 y 350 personas en la mezquita, según las autoridades.

Strongly condemn the terrorist suicide attack in police lines mosque Peshawar during prayers. My prayers & condolences go to victims families. It is imperative we improve our intelligence gathering & properly equip our police forces to combat the growing threat of terrorism.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 30, 2023