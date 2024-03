La policía allana casa de la Presidenta de Perú; la acusan de enriquecimiento ilícito

Por Franklin Briceño

LIMA (AP) — La policía rompió el viernes por la noche la cerradura de la puerta de la casa de la Presidenta peruana Dina Boluarte durante un allanamiento para incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex dentro de una investigación preliminar fiscal por presunto enriquecimiento y omisión de declarar en agravio del Estado.

Durante la madrugada del sábado, los fiscales y policías que ejecutan la investigación dirigida por el Fiscal general, Juan Villena, salieron de la casa de Boluarte y se dirigieron al palacio presidencial, donde entraron sin necesidad de utilizar la fuerza, para continuar con la redada ordenada por un Juez de la Corte Suprema.

Es la primera vez en la historia de Perú que la policía y la Fiscalía ingresan por la fuerza al domicilio de un Presidente en ejercicio, en un país acostumbrado a que la justicia ordene registros en casas de exmandatarios o dicte prisión preventiva para antiguos funcionarios investigados por presunta corrupción. Los allanamientos al palacio presidencial si habían ocurrido antes.

Las televisoras locales mostraron al filo de la medianoche a policías de la división de investigaciones de alta complejidad rompiendo el seguro de la puerta de la casa de la mandataria con una maza de metal tras esperar en vano por varios minutos que alguien abriese.

Boluarte no se ha mostrado en público ni ha realizado declaraciones.

En una inusual entrevista durante la madrugada, el Primer Ministro, Gustavo Adrianzén, dijo a la radio RPP que Boluarte estaba en la residencia del palacio presidencial y añadió que lo ocurrido no era “grave”, que se estaba generando “una tormenta donde no la hay” y añadió que el trabajo de la fiscalía estaca causando “un ruido político que afecta a las inversiones”.

Adrianzén afirmó, sin aportar pruebas, que existe una “intencionalidad desestabilizadora” para golpear a la mandataria dirigida por los que “manejan el crimen organizado” y quienes hace 14 meses exigieron su destitución en protestas que dejaron 49 civiles muertos en confrontaciones con las fuerzas de seguridad. La pesquisa contra Boluarte “en cualquier otro lugar, no sería más que una anécdota”, agregó.

El Fiscal general, Juan Villena, dijo el martes que Boluarte mostraba “un claro indicador de rebeldía” en una respuesta escrita a su defensa, que buscaba postergar dos semanas la exhibición y declaraciones de la presidenta por su “recargada agenda”. The Associated Press obtuvo una copia de la respuesta del fiscal general.

La actitud de Boluarte contradice sus promesas de la semana pasada, cuando para evitar las preguntas dijo a la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir “la verdad”. La mandataria está envuelta en una crisis política desde hace dos semanas por no explicar cómo llegaron a su muñeca derecha los Rolex que ha exhibido en actividades públicas.

En el Parlamento, un grupo de legisladores comenzó a juntar firmas la semana pasada para pedir la destitución Boluarte. La presidenta respondió afirmando “no temo a las vacancias”.

En su respuesta del martes, el fiscal general indicó que la conducta de Boluarte “no hace más que retardar el resultado de la investigación” y que, en su condición de alta funcionaria pública, “tiene la facultad de hacer uso de licencia por citación expresa judicial, militar o policial”.

Villena precisó que es indispensable que la Presidenta, o quien ella designe, “exhiba a la brevedad los tres relojes marca Rolex materia de la presente investigación, a fin que no se generen efectos que puedan resultar irreversibles e impida contar con aquellos objetos sea por disposición indebida, pérdida, destrucción o deterioro, con lo cual pueda verse afectada la investigación”.

La investigación por el uso de los relojes de lujo empezó a mediados de marzo cuando el programa periodístico La Encerrona afirmó que revisó miles de fotos oficiales en una pesquisa sobre los relojes que usa la mandataria y destacó entre todos un Rolex que en Perú vale hasta 14 mil dólares. Luego, otros programas detectaron al menos dos Rolex más.

🚨 ÚLTIMO: siendo las 4:30 am, Los fiscales y Policías salen de la casa de Dina Boluarte en Surquillo luego de hacer las diligencias en su casa. Esto es lo que pude grabar. Se ve que un Policía carga una maleta y los Fiscales no dieron declaraciones. Aún no hay rastro de Dina B. pic.twitter.com/8J00mLVVB0

— Alex Febrero (@AlexFebrero_) March 30, 2024