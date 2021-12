Fayad rechaza que el PAN ponga al candidato y se tambalea Va por México en Hidalgo

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobernador Omar Fayad, quien es el líder político de los priistas en Hidalgo, protestó esta mañana en contra de lo que parece inevitable: que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), no pueda nombrar al candidato a la gubernatura en 2022, en un estado que gobierna.

Fayad, uno de los últimos gobernadores del PRI en México, sorprendió con una serie de mensajes en sus redes sociales.

“A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación por esta traición, le refrendo mi convicción a los principios y valores en los que creo y me he forjado. Como priista, en el marco de la Ley, acompañaré a quienes han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales. La Comisión Política Permanente del PRI le entregó la candidatura a la Gubernatura de mi estado, Hidalgo, al Partido Acción Nacional en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión”, dijo.