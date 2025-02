Migrantes abandonan empleos en fábricas y granjas de EU por temor a ser deportados

El temor a ser deportados ha llevado a los trabajadores agrícolas migrantes a no presentarse a trabajar. En redes circulan imágenes de centros de trabajo agrícolas abandonados en Oregón.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– “Nadie va a llenar los estantes. Nadie va a producir alimentos, no vamos a tener alimentos. No habrá alimentos en ninguna parte”. Así reconocía desde diciembre pasado Greg Moe, un productor lechero de Dakota del Sur, a CNN el necesario que ocasionarían las deportaciones masivas de migrantes. Greg Moe fue uno de los estadounidenses que votó por Donald Trump en noviembre pasado, y pese a ello confiaba que no cumpliría su promesa de expulsar de Estados Unidos a los migrantes sin documentos, que emplean granjas como la suya.

Ese escenario ahora se ha vuelto realidad. Las autoridades, la prensa estadounidense y las redes sociales han ido reportando cómo ante el temor de ser deportados por la policía migratoria, la comunidad migrante se ha ausentado de sus lugares de trabajo.

La Oficina Agrícola de California dijo a NBC que los temores en el Valle Central han llevado a los trabajadores agrícolas migrantes a no presentarse a trabajar, lo que prácticamente ha detenido la cosecha de cítricos de la zona. Los líderes agrícolas en el Área de la Bahía habían manifestado su preocupación por que algo similar sucediera localmente y lo que podría significar para los precios de los cítricos.

"Sin duda estamos muy preocupados por lo que está sucediendo y cómo se está desarrollando", dijo el director ejecutivo de la Oficina Agrícola del condado de Monterey, Norm Groot a este medio. "No se presentarán a trabajar y eso significa que los cultivos permanecerán en el campo y no se cosecharán y probablemente se perderán en ese momento", dijo Groot.

En redes circulan imágenes de centros de trabajo agrícolas abandonados en Oregón. Una planta de Amazon sin trabajadores. Reportes de granjeros que afirmaban la ausencia de sus empleados y una amplia lista de reportes, incluso desde antes de que asumiera Trump, que alertaban cómo el miedo había hecho mella entre los migrantes sin documentos que se había ausentado de granjas y fábricas.

Casey Creamer, presidente y director ejecutivo de California Citrus Mutual, una organización que aboga por proteger y mejorar la viabilidad de la industria de los cítricos, escribía el 29 de enero en The Fresno Bee que “muchos trabajadores agrícolas, incluso en el Valle Central de California, tienen miedo de ir a trabajar o de enviar a sus hijos a la escuela por temor a ser atrapados en acciones de control repentinas. Las redadas caóticas e indiscriminadas contra nuestra fuerza laboral agrícola resultarán en daños económicos y precios más altos de los alimentos”.

“Los economistas advierten que si estas redadas continúan o se expanden, el sector agrícola de nuestro estado se enfrenta a una perturbación como nunca hemos visto en décadas, una que podría aumentar los precios de los alimentos en todo el país. Esta es la temporada alta de cosecha de las industrias de los cítricos. Sin nuestra fuerza laboral, la fruta no se recogerá, las líneas de empaquetado se cerrarán y los camiones permanecerán inactivos”.

En ese sentido, Los Angeles Times cuestionó el 28 de enero: “¿Podrá la industria agrícola del Valle Central sobrevivir a la administración Trump?”. En ese sentido planteaba cómo California tiene 162 mil trabajadores agrícolas y más de la mitad de ellos son indocumentados, según muestran los datos federales.

“Mientras California se prepara para una prometida oleada de redadas y deportaciones, los agricultores del estado están expresando temores de que atacar a su fuerza laboral podría provocar la pérdida de cosechas y el aumento de los precios de los alimentos”.

El LA Times refería que los temores de deportación se están sintiendo en las granjas del Valle Central, y podrían afectar las cosechas. “En las últimas semanas, las organizaciones de noticias han informado que muchos trabajadores agrícolas del Valle Central no se están presentando a trabajar, por temor a ser arrestados o deportados. Algunos en la industria agrícola están advirtiendo que la pérdida de la mano de obra vital, ya sea por miedo o por la aplicación de la ley federal, podría afectar los lucrativos cultivos de California y pronto los consumidores también lo sentirían”.

“No se presentarán a trabajar y eso significa que los cultivos permanecerán en el campo y no se cosecharán y probablemente se perderán en ese momento”, dijo el director ejecutivo de Monterey County Farm Bureau, Norm Groot, a NBC Bay Area News a principios de este mes, y agregó que la escasez de productos podría provocar un aumento de los precios de los alimentos.

A inicios de la semana, Jesús García reportaba en el diario La Opinión de Los Ángeles cómo los migrantes indocumentados temen ser atrapados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que realizan operativos a nivel nacional, por lo que diversas industrias e incluso escuelas ya reportan ausencias. “Estamos viendo ausentismo, no solo de los trabajadores, sino de los estudiantes en las escuelas, los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela”, confirmó Mónica Villalobos, presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.

Villalobos participó en una conferencia de prensa con empresarios y líderes empresariales de varios estados, como Florida, Texas e Illinois, para hablar del impacto del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump y cómo han impactado negativamente a las poblaciones migrantes.

“Desde Chicago, ya sabes que nuestros miembros informan que el tráfico peatonal y las operaciones han disminuido hasta un 50 por ciento durante la última semana, solo por miedo”, dijo Rebecca Shi, directora Ejecutiva de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial (ABIC), quien opera en Illinois. Shi confirmó que en Chicago algunas empresas han enfrentado “dificultades para abrir”, debido a la ausencia de personas. En esa ciudad, el zar de la frontera, Tom Homan, ha liderado redadas junto incluso oficiales de ICE y ATF, algunas empresas.

Al respecto, Harvard Business Review alertó desde el 22 de enero cómo “las deportaciones y la consiguiente escasez de mano de obra aumentarían drásticamente el coste de los productos que requieren mucho trabajo manual, especialmente frutas como fresas y arándanos, o cualquier cosa que deba recogerse a dedo. No sabemos si alguno de estos planes se promulgará, pero entender el papel que desempeñan los migrantes, tanto legales como indocumentados, en la entrega de productos al supermercado ayudará a la administración a tomar mejores decisiones. Los errores pueden convertir algunos artículos, como las bayas, en artículos de lujo”.

“Los migrantes desempeñan un papel vital en la fuerza laboral agrícola de los Estados Unidos: representan aproximadamente El 61 por ciento de los trabajadores agrícolas, según los datos disponibles más recientemente, pero según una encuesta del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de 2022, el 42 por ciento no estaba legalmente autorizado a trabajar en el país, lo que significa que estaba indocumentado. Presumiblemente esto formaría parte del grupo que el Presidente Trump y su equipo tienen como objetivo deportar”, destacan Willy C. Shih y Veronica Chua.

“Perderíamos a muchos de nuestros trabajadores cualificados”, dijo un productor de fresas de California al Harvard Business Review. “Son personas que llegaron a mediados de los ochenta y noventa. Han estado pagando impuestos y la seguridad social, pero nunca pasaron por el proceso de ciudadanía”, dijo el productor.

Si bien algunos dicen que los migrantes le están quitando puestos de trabajo a los estadounidenses. En realidad, los Estados Unidos están lidiando con una escasez de mano de obra nacional.