Exhiben a Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", por mensajes de odio

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La polémica y el rechazo que ha rodeado al filme Emilia Pérez del director francés Jacques Audiard ha alcanzado a la actriz Karla Sofía Gascón, la primera mujer trans en ser nominada por la Academia, pero lo ha hecho más allá de su actuación. La actriz ha causado el enojo del público al llamar “gatos” a quienes critican la película, y por decir en la premios del filme en México que “sólo se representa a mí misma como persona”, no a la comunidad LGBTQ+.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo

— sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025