Emilia Pérez, The Brutalist y Wicked, las más nominadas de la Academia

MADRID, 23 Ene. (EuropaPress).- Este jueves 23 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones a los Premios Óscar 2025. Emilia Pérez, con 13 nominaciones, es la película que parte como gran favorita en la 97.ª edición de los premios, seguida de The Brutalist yWicked con diez candidaturas. El thriller musical dirigido por Jacques Audiard se convierte en la película de habla no inglesa con más nominaciones de la historia de los Óscar, donde también inscribe su nombre Gascón, primera actriz trans nominada.

Bowen Yang y Rachel Sennott han sido los encargados de revelar los nombres de los candidatos a los galardones, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 2 de marzo en su sede habitual, el Dolby Theatre de Los Ángeles, y estará conducida por el presentador Conan O'Brien.

Emilia Pérez de Jacques Audiard lidera con 13 nominaciones, incluyendo los galardones a mejor película, mejor dirección, mejor actriz para Karla Sofía Gascón, mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, mejor película internacional y mejor guion original.

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/BRQeEVSKQI

Le siguen de cerca el drama histórico The Brutalist y el musical Wicked, que han empatado con 10 candidaturas. Ambas optan al premio a mejor película. En el caso de la primera, también podría llevarse los reconocimientos a mejor dirección para Brady Corbet, mejor guion original, mejor actor para Adrien Brody, mejor actor de reparto para Guy Pearce y mejor actriz de reparto para Felicity Jones.

El musical de Jon M. Chu opta a dos de los grandes galardones de la gala, el de mejor actriz para Cynthia Erivo y mejor actriz de reparto para Ariana Grande.

Esta es la lista completa de nominados a la 97.ª edición de los Premios Óscar:

