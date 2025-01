Emilia Pérez y The Brutalist se alzan como mejores películas en los Golden Globes

La temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión comienza esta noche con los Golden Globes. La polémica Emilia Pérez lidera las nominaciones.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo/ASMéxico).- La temporada de premios comienza este fin de semana con los Golden Globes 2025, que se celebran este domingo, para reconocer y premiar lo mejor del cine y la televisión. Este año, la gala será presentada por la comediante Nikki Glaser.

Además de los nominados, otras estrellas asistirán al evento para presentar cada una de las categorías en el cine y televisión, incluidos Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Margaret Qualley, Michelle Yeoh, Mindy Kaling, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Vin Diesel, Viola Davis y Zoë Kravitz, entre otros.

Para los Globos de Oro 2025, la película Emilia Pérez lidera las nominaciones con 10 menciones, seguida por The Brutalist, con siete menciones, “Conclave” con seis, así como Anora y The Substance con cinco cada una. En televisión, The Bear lidera con cinco menciones en total, seguida por Only Murders in the Building y Shogun con cuatro cada una.

22:15 ¬ ¡Termina la entrega de premios! Emilia Pérez y The Brutalist: lo mejor del cine de comedia y drama

La entrega de los Golden Globes del 2025 concluyó este domingo con Emilia Pérez y The Brutalist alzando las preseas a Mejor Película de Comedia y Dramática, respectivamente.

The Brutalist, dirigida por Brady Corbet, quien también ganó el Premio a Mejor Director, relata la vida de László Tóth, un arquitecto judío ficticio nacido en Hungría que sobrevive al Holocausto y emigra a los Estados Unidos con el fin de alcanzar el llamado "sueño americano".

Por su parte, la Mejor Película de Comedia, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, trata sobre una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cártel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

DRUMROLL PLEASE 🥁... The #GoldenGlobes award for Best Picture – Musical/Comedy goes to Emilia Pérez! pic.twitter.com/iiNzYhUktx — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

21: 55 ¬ Fernanda Torres y Adrien Brody, nombrados los mejores actores en cine dramático

En un giro sorpresivo, la brasileña Fernanda Torres se posicionó sobre actrices poderosas de Hollywood como Nikole Kidman, Tilda Swinton, Pamela Anderson y otras para levantar el Golden Globe a Mejor Actriz Dramática.

Por su parte, Adrien Brody ganó su contraparte masculina por su participación en la película The Brutalist. En el discurso agradeció a sus compañeros nominados: Timotheé Chalamet, Sebastian Stan, Daniel Craig, Colman Domingo y Ralph Fiennes.

Congratulations to Fernanda Torres on winning Best Female Actor – Motion Picture – Drama at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/Qhz9GEPOR3 — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

21:44 ¬ Shōgun gana la Mejor Serie de Drama

La serie Shōgun consigue su cuarto Globo de Oro de la noche luego de ser declarada como la Mejor Serie Dramática.

La producción de FX superó a otros títulos como The Day of the Jackal, The Diplomat, Mr. and Mrs. Smith, Slow Horses y Squid Game.

21:12 ¬ Wicked gana el Premio a Logro Cinematográfico y de Taquilla

El musical Wicked superó a películas como Deadpool & Wolverine, Alien: Romulus, Gladiador II, Inside Out 2, Twisters y The Wild Robot en la primera entrega del Globo de Moro a logro cinematográfico.

20:45 ¬ The Brutalist gana Mejor Dirección

Brady Corbet, actor de televisión y cine y posteriormente director, ganó el Golden Globe por su película The Brutalist, siendo categorizado como una de las mejores del año pasado.

La categoría la enfrentó contra Sean Baker, Edward Berger, Jacques Audiard, Coralie Fargeat y Payal Kapadia.

The #GoldenGlobes award winner for Best Director – Motion Picture goes to.... Brady Corbet for The Brutalist! 🎥 pic.twitter.com/7kBJQY60NP — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

20:40 ¬ Flow gana Mejor Película Animada

La película Flow superó a titanes de la industria de la animación en Mejor Película Animada.

La categoría contaba con dos películas de Disney, una de Wallace & Gromit, así como las reconocidas Memorias de un caracol y El robot salvaje.

20:29 ¬ Demi Moore gana su primer Golden Globe por The Substance. Sebastian Stan, por A Different Man

La actriz Demi Moore ganó su primer Globo de Oro a Mejor Actriz en una película de Comedia o Musical luego de su actuación en la película The Substance.

Demi Moore estuvo nominado en dos ocasiones anteriores: en 1990 por la película Ghost y en 1996 por la película If These Walls Could Talk.

Karla Sofía Gascón, Mikey Madison, Zendaya, Amy Adams y Cynthia Erivo fueron las otras nominadas a la categoría.

Por su parte, Sebastian Stan ganó su primer Globo de Oro por la película A Different Man, señalada por algunos como el equivalente masculino de The Substance.

20:13 ¬ Emilia Pérez gana Mejor Película Internacional. El Pingüino gana Mejor Actor en serie limitada

El cineasta francés Jacques Audiard recibió esta noche el Golden Globe luego de que su película, Emilia Pérez, ganara por la Mejor Película Internacional.

Mientras tanto, Colin Farrell obtuvo un premio a Mejor Actor en una serie limitado o película para televisión por su interpretación como Oswald Cobblepot, el malévolo villano de Batman en la serie The Penguin de HBO.

19: 44 ¬ Diego Luna pierde la estatuilla. Gana actor de Shogun

El mexicano Diego Luna, nominado al Golden Globe por su actuación en la serie La Máquina, disponible en Disney+ perdió la estatuilla ante Tadanobu Asano en la categoría Mejor Actor de Reparto en televisión.

Otros nominados fueron Javier Bardem, Harrison Ford, Ebon Moss-Bachrach y Jack Lowden.

19:30 ¬ Kieran Culkin gana su primer Globo de Oro fuera de Succession

Kieran Culkin, una de las estrellas ascendentes de Hollywood y que fue reconocido por su participación en la serie Succession, consiguió su Golden Glob por Mejor Actor de Reparto en una película por su acutación en A Real Pain, dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg.

Jeremy Strong, también compañero de Kulkin en la multipremiada serie de HBO, también estuvo nominado por The Apprentice, la polémica película biográfica de Donald Trump.

Otros nominados fueron Edward Norton, Guy Pearce, Denze Washington y Yura Borisov.

19:13 ¬ Emilia Pérez gana su primer premio. Va para Zoe Saldaña en actriz de reparto en una película

La actriz de origen puertorriqueño y dominicano Zoe Saldaña consiguió la primera estatuilla de la noche al superar a su compañera Selena Gómez como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Emilia Pérez.

Otra de las nominadas fueron Ariana Grande, Felicity Jones, Margaret Qualley e Isabella Rossellini.

Lista de nominados a los Golden Globes 2025

Mejor película de drama

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5″

Mejor película musical o comedia

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Mejor guion

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Mejor actor de reparto en una película

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Gladiator II

Mejor actriz de reparto en una película

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor actor en una película de comedia o musical

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Hugh Grant - Heretic

Gabriel LaBelle - Saturday Night

Jesse Plemons - Kinds of Kindness

Glen Powell - Hit Man

Sebastian Stan - A Different Man

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

Mejor actor en una película de drama

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Mejor actriz en una película de drama

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, The Room Next Door

Fernanda Torres, I’m Still Here

Kate Winslet, Lee

Mejor director

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Conclave

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

Payal Kapadia - All We Imagine as Light

Mejor película en idioma no inglés

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl With the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Mejor película animada

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2″

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor serie de drama

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

Squid Game

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building