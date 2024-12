La 97 edición de los Óscar saltan al streaming por primera vez en su historia

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio).- Por primera vez en la historia, los Óscar se retransmitirán en streaming... al menos en Estados Unidos. Lo harán a través de la plataforma Hulu que compartirá señal con la emisión en directo tradicional de la cadena ABC. La 97ª gala anual de los premios de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood tendrá lugar el próximo 2 de marzo de 2025 y contará con Conan O'Brien como maestro de ceremonias.

Este cambio, anunciado conjuntamente por ABC y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, supone una significativa variación en la forma en que el público puede seguir una de las galas de premios más prestigiosas del mundo. Además, la 97ª ceremonia anual podrá verse a la carta en Hulu al día siguiente, lo que permitirá a más aficionados disfrutar del brillo y glamour de la noche más importante de Hollywood.

Como ya se había anunciado, el presentador de este año será Conan O'Brien, cómico ganador de varios premios Emmy y leyenda de los late-night, en lo que supondrá su debut en el evento anual tomando el testigo de Jimmy Kimmel.

Durante años, los entusiastas de los Óscar y los expertos del sector han reclamado una retransmisión simultánea de la gala, alegando la importancia de adaptarse a los cambiantes hábitos de los telespectadores en un mundo cada vez más digitalizado. Por fin se ha dado respuesta a sus peticiones. Se espera que la transmisión en directo a través de Hulu -una plataforma con 52 millones de abonados- dé a la gala un impulso sin precedentes en cuanto a accesibilidad y audiencia.

La emisión de la ceremonia de 2024 atrajo en Estados Unidos a 21.5 millones de espectadores, la mayor audiencia desde 2020. Es el tercer año consecutivo de crecimiento de la audiencia. Con el alcance añadido de Hulu, la cifra podría superar los 30 millones, un hito que no se veía desde 2017, cuando Moonlight ganó el premio a la mejor película después de que La La Land fuera proclamada como vencedora.

El gran hito sería superar los 40 millones de espectadores, una barrera que se rebasó por última vez en 2014, cuando Gravity de Alfonso Cuarón fue la gran triunfadora con siete premios, aunque el galardón a la mejor película fue para 12 Años de Esclavitud.

