Las zapatillas que usó Judy Garland en "El Mago de Oz" son subastadas en 28 mdd

Por Steve Keranowski

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP).- Un par de icónicas zapatillas de rubí que utilizó Judy Garland en la película El Mago de Oz y que fueron robadas de un museo hace casi dos décadas se vendieron por 28 millones de dólares en una subasta el sábado.

Heritage Auctions había estimado que alcanzarían los tres millones de dólares o más, pero la rápida puja superó esa cantidad en segundos y la triplicó en minutos. Algunos postores que hacían ofertas por teléfono intercambiaron propuestas durante 15 minutos mientras el precio ascendía a la asombrosa cifra final.

Con la cuota para la casa de subastas con sede en Dallas, el comprador desconocido terminará pagando 32.5 millones de dólares.

The bidding war for the ruby slippers—now a world record for Hollywood memorabilia. Sold with Buyer’s Premium for $32,500,000. pic.twitter.com/APA9V9zuMS

La puja en línea, que se inició el mes pasado, había permanecido en 1.55 millones de dólares antes del inicio de la puja en vivo el sábado por la tarde.

Las zapatillas estaban en exhibición en el Museo Judy Garland de su ciudad natal de Grand Rapids, Minnesota, en 2005, cuando Terry Jon Martin usó un martillo para romper el vidrio de la puerta del museo y la vitrina.

El paradero de las zapatillas permaneció en misterio hasta que el FBI las recuperó en 2018. Martin, ahora de 77 años, no fue expuesto públicamente como el ladrón hasta que fue acusado formalmente en mayo de 2023. En octubre de ese mismo año se declaró culpable. Estaba en una silla de ruedas y necesitaba un tanque de oxígeno cuando fue sentenciado en enero pasado a tiempo cumplido debido a su mal estado de salud.

It's official: Dorothy’s Ruby Slippers From ‘The Wizard of Oz’ Sell for $32.5 Million at Heritage Auctions to Become World’s Most Valuable Movie Memorabilia

Read the release: https://t.co/AdSnMSpGAh pic.twitter.com/MAzJTf2GMW

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) December 8, 2024