El español es un idioma de "pobres y de migrantes", dice el director de Emilia Pérez

La polémica de Jacques Audiard se suma a las enormes críticas que la película ha enfrentado en su estreno en Latinoamérica, especialmente en México.

Madrid, 30 de enero (SinEmbargo).- Una nueva polémica rodea a la película Emilia Pérez. Mientras que su protagonista, Karla Sofía Gascón, ha sido señalada por presuntamente vulnerar las reglas de los Oscar, su director, el también nominado a la estatuilla Jacques Audiard, está en el centro de la controversia por unas declaraciones realizadas hace unos meses en las que afirmó que el español es "un idioma de pobres y de migrantes".

"El español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de pobres y de migrantes", afirmó el cineasta francés en una entrevista concedida al medio galo Konbini hace unos meses, en la que también pedía "disculpas" si hay algo en Emilia Pérez que a los mexicanos les parecían "escandaloso".

Tras ser compartida en redes sociales, meses después de sus declaraciones, y aprovechando las 13 nominaciones a los Oscar de Emilia Pérez, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor actriz para su protagonista, la intérprete transexual Karla Sofía Gascón, se ha hecho ahora viral desatando una oleada de fuertes críticas contra el director francés.

Jacques Audiard en México: “Si hay cosas que les parecen escandalosas en Emilia Pérez, les pido disculpas. Quiero decir que no intento dar respuestas.” Jacques Audiard en Francia: "El español es un lenguaje de paises modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes." pic.twitter.com/brrgDmfXeE — Chilangoense (@LoganVF) January 27, 2025

La polémica de Audiard, se suma a las enormes críticas que la película ha enfrentado en su estreno en Latinoamérica, especialmente en México, donde se la ha acusado de banalizar la lacra del narcotráco y ofrecer una imagen estereotipada del país.

Además, en las últimas horas Karla Sofía Gascón ha sido acusada de romper las reglas de la Academia de Hollywood al criticar al equipo de la película Aún estoy aquí y al entorno de su protagonista, la también nominada al Oscar a la mejor actriz Fernanda Torres.

La intérprete española denunció que, mientras que por su parte no había hablado mal en ningún momento ni la actriz brasileña ni de su película, sí había visto “muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres” hablando mal de ella y de Emilia Perez.

Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, dice que "el español es un lenguaje modesto, de pobres y migrantes". La última vez que una película de Jacques Audiard estuvo nominada al Oscar perdió contra una película de verdad hablada en español: El secreto de sus ojos. pic.twitter.com/t2nzO66I2D — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) January 30, 2025

Sofía Gascón, acusada de violar las reglas de los Oscar

Karla Sofía Gascón, actriz española cuyo papel en Emilia Pérez le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos, el de ser la primera intérprete transexual en ser nominada a un Oscar, denunciaba recientemente qué ciertas personas relacionadas con Aún estoy aquí y su protagonista, Fernanda Torres, que también compite esta edición por el galardón a mejor actriz, habían hablado mal de ella y su película. El comentario de Gascón generó cierta controversia, ya que algunos apuntaron que iba en contra de las normas de los Premios de la Academia de Hollywood. La intérprete ha querido aclarar sus palabras, matizando que en ningún momento se refirió a la propia Torres ni a su trabajo.

"Lo que a mí no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando quitar mérito al trabajo de otras personas como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás", armaba Gascón en una entrevista concedida al periódico brasileño Folha de S.Paulo en el marco de la promoción del estreno de Emilia Pérez.

La intérprete expuso que, mientras que por su parte no había hablado mal en ningún momento ni de Torres ni de su película, sí que había visto "muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres" hablando mal de ella y de Emilia Pérez. "Creo que eso habla más de ellos y de la película de ellos que de la mía", sentenciaba Gascón.

emilia pérez’ lead actress, karla sofía gascón just deleted her racist tweet about george floyd but since i predicted she would delete it I screen recorded it. pic.twitter.com/DRdKn39dLI — َ (@chlmtslut) January 30, 2025

En la misma entrevista, la actriz española había alabado a Torres como persona y como actriz, expresando que se merecía "todo el reconocimiento de este mundo" y alegrándose de su Globo de Oro. "Esto no es una competición", aseguraba, apuntando que, si ganaba ella, estupendo, al igual que si se alzaba con el galardón su competidora.

Pese a esto, el hecho de que acusara a miembros del equipo de Torres de hablar mal de Emilia Pérez provocó cierto malestar y abrió el debate en redes sociales sobre si era una vulneración de las normas de los premios. Estas reglas señalan que no se tolerará ninguna comunicación pública por parte de cualquier persona asociada a una película elegible que busque arrojar algo negativo sobre una película competidora.

Puesto que Gascón no criticó la actuación de Torres ni su película, no parece probable que haya roto ninguna regla de los Oscar. En todo caso, la actriz ha aclarado recientemente su polémico comentario. "Me refería a la toxicidad y al discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa, y nadie directamente relacionado con ella ha sido más que solidario y enormemente generoso", reza el comunicado de la actriz, según recoge Variety.

Vaya vaya, Guillermo del Toro perdiendo fans por defender Emilia Pérez sin saber que Karla Sofía Gascón fue racista hasta con él 🙈 pic.twitter.com/yv3QsSBiRY — Fabs Santiago (@fabsantiagocine) January 30, 2025

Por otro lado, cabe recordar que hace unos días Torres publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram hablando con cariño de Gascón, recordando cómo la había presentado a todos los invitados en una esta en la que se sentía fuera de lugar. "Quiero decir que, Karla Sofía Gascón, te quiero para siempre. Una mujer generosa, talentosa que merece todo nuestro cariño", expresaba.

Junto a Gascón y Torres, están nominadas al Oscar a mejor actriz Demi Moore por La sustancia, Cynthia Erivo por Wicked y Mikey Madison por Anora.

