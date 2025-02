FOTOS y VIDEOS ¬ Migrantes llenan las calles de NY; protestan por políticas de Trump

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La protesta "Un día sin migrantes" llenó de banderas y consignas las calles de Nueva York. La movilización, convocada en redes sociales, exigió el fin de las políticas migratorias de Donald Trump. Manifestantes bloquearon avenidas y rechazaron la presencia del (Servicio de Control de Migración y Aduanas) ICE.

Negocios de Brooklyn bajaron sus cortinas en apoyo a la comunidad migrante mientras cientos de personas marcharon por las calles de Nueva York con banderas y carteles.

No one is illegal in the stolen land.

Migrantes en la lucha! pic.twitter.com/7nx7b04Wwl

— Morena New York comité 1 (@morena_ny1) February 4, 2025