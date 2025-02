VIDEOS ¬ Comercios cierran en EU, mientras en LA marchan por segundo día consecutivo

Los Ángeles, 3 de febrero (LaOpinión).- Desde California a Nueva York, en varios estados reportan cierres de comercios para apoyar la campaña “Un día sin migrantes”, en contra de las políticas de deportación del Presidente Donald Trump.

La campaña alienta a los migrantes a abstenerse de ir a trabajar, asistir a la escuela y evitar realizar compras, para destacar el papel que desempeñan los migrantes en la economía y las comunidades locales en EU.

Desde varias cuentas en redes sociales, la semana pasada se intensificó el llamado a participar este 3 de febrero en el movimiento, como un acto de solidaridad contra las políticas migratorias y de deportación de Trump.

En California, varios comercios anunciaron desde el domingo que no ofrecerían servicios este lunes, colocando anuncios de que restaurantes y tiendas estarían cerradas, como fue el caso de restaurante Salsa, Mole & Más.

También en las ciudades de Baltimore, Chicago y Nueva York hay reportes de cierres de negocios y en favor de la campaña.

En Minnesota, también se reportaron cierres, como en el restaurante Barbette de Minneapolis, que publicó en las redes sociales que cerraría.

La Costa Mexican Sports Bar and Grill también cerró.

En Virginia también se reportó el cierre de comercios.

Hubo una campaña similar en 2017, en el primer periodo de Trump como Presidente, pero también en 2022 cuando Joe Biden era mandatario.

Por segundo día consecutivo, manifestantes se reunieron la mañana de este lunes en el centro de Los Ángeles para protestar contra las medidas migratorias impulsadas por el Presidente Donald Trump, mientras comienza el movimiento nacional “Día sin migrantes”.

Frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, se dieron cita unas 500 personas, quienes portaban banderas mexicanas y carteles con leyendas a favor de la comunidad inmigrante, antes de comenzar con una marcha, alrededor de las 11:00 horas de la mañana, en el área de West 1st Street y North Spring Street.

La manifestación de este lunes ocurre un día después de las protestas que estallaron este domingo en el centro de Los Ángeles y que se apoderaron de los carriles del Freeway 101, lo que causó severos embotellamientos en toda la zona.

De acuerdo con USA Today, varias empresas apoyaron el movimiento “Día sin migrantes”, suspendiendo sus actividades o proporcionando tiempo libre remunerado a sus empleados.

⚠️Traffic Advisory⚠️ Demonstration and dozens of vehicles following the demonstration are NB Figueroa at 3rd St. Additionally, there is a demonstration forming at City Hall on the Spring St side.

La campaña tiene como objetivo mostrar la importancia que tiene la comunidad migrante para los EU.

El movimiento protesta contra las órdenes del Presidente Trump para ejecutar deportaciones masivas, por lo que insta a los migrantes y simpatizantes de la campaña para que permanezcan en sus casas y que las empresas suspendan actividades.

Además de la manifestación en el centro de Los Ángeles, se tiene otra protesta similar frente al Tribunal federal en la ciudad de Santa Ana, en el Condado de Orange.

