VIDEOS ¬ Ciudadanos de LA y otras ciudades se manifiestan contra políticas de Trump

Miles de personas salieron a las calles de diversas ciudades estadounidenses para protestar contra las políticas antimigrantes y arancelarias del Presidente Donald Trump.

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 2 de febrero (SinEmbargo/LaOpinión).- Miles de personas protestaron la tarde de este domingo en el centro de Los Ángeles contra la política de deportaciones a la comunidad migrante impuesta por el Presidente Donald Trump.

La protesta comenzó alrededor de las 9:00 horas de la mañana en la Placita Olvera, en el área del centro de Los Ángeles, después de ser organizada y promovida en las redes sociales.

A las 11:30 horas, ya se contaban en miles las personas reunidas para la manifestación, que crecía todavía más mientras la columna avanzaba hacia la sede del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Cerca del mediodía, los manifestantes se dirigieron hacia los carriles en dirección sur del Freeway 101, en la salida de Alameda Street, en el centro de Los Ángeles, lo que ocasionó problemas de tráfico en ambos lados de la carretera, así como en las calles Spring, Main, Aliso y Arcadia, en el centro de la ciudad, reportó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en las redes sociales.

⚠️Traffic Advisory⚠️ Spring St, Main St, Los Angeles St as well as Arcadia and the 101 Freeway both North and South are under major gridlock in the DTLA area. — LAPD Central Division (@LAPDCentral) February 2, 2025

Los retrasos en el tráfico comenzaban a incrementarse en el centro de Los Ángeles, en el área del Crypto.com Arena, donde algunas calles estaban cerradas para la entrega de los Premios Grammy, la tarde de este domingo.

Pero los carriles del Freeway 101 se reabrieron alrededor de la 1:20 horas de la tarde, cuando los manifestantes regresaban a las calles.

Entre los manifestantes, había quienes llevaban carteles en contra de las medidas de inmigración impuestas por Donald Trump desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero.

“El verdadero criminal está en la Casa Blanca” y “Jesús dijo: ‘Ama a tu prójimo’, no lo deporten”, eran mensajes que se presentaban en algunos de los carteles que llevaban los manifestantes, que también llevaban banderas de México y Estados Unidos.

Somos millones, vamos a vencer.

Hoy en Los Ángeles, California se tomaron las calles para protestar contra las políticas racistas de Donald Trump.#MigrantesConClaudia #MexicoPuebloUnido pic.twitter.com/Yzwq5bU31t — RAFAEL M G (@raffi_too) February 2, 2025

Ante las protestas, el LAPD, que calificó la manifestación como “no permitida”, estableció cierres en varias calles en el centro de la ciudad, como Spring Street entre Temple Street y 1st Street.

Tan pronto llegó a la presidencia, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que otorgó a los militares un mayor número de efectivos en la frontera sur entre Estados Unidos y México, además de reducir restricciones impuestas previamente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con las políticas impuestas por Trump, agentes de ICE pueden arrestar a inmigrantes, por posibles deportaciones, en lugares como escuelas, hospitales y lugares de culto religioso.

“Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP y de ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Human rights/ anti Trump protest in Los Angeles today!!! So freaking proud of all these young people! And don't believe the news reports trying to make it into a negative thing. 🙌🏽 pic.twitter.com/W6Ss5DV3BY — La Diablita 😈🎩 YHLQMDLG (@Bebecitaaa69) February 2, 2025

“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, agregó.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha entregado entre sus estudiantes las “tarjetas rojas” para que conozcan sus derechos como inmigrantes y cómo responder en caso de que sean abordados por un agente de ICE.

La DEA en Los Ángeles señaló la semana pasada en las redes sociales que cooperaba con las fuerzas del orden federal en la aplicación de las leyes de inmigración, además de divulgar redadas de ICE en Riverside, Pomona y San Diego.

El Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles (LASPD) hizo pública una declaración para aclarar que no participaría en redadas con ICE y reafirmó su postura de proporcionar un entorno seguro para todos los estudiantes sin importar su origen étnico.

No human is illegal ✊🏼✊🏾✊🏿 We stand for democracy and diversity. This is not about ideologies, but human rights.#Dallas #latinosunidos pic.twitter.com/4v1C3QWMqa — Emerson Cabaña (@EmersonJCS) February 2, 2025

Movilizaciones en más ciudades de EU y Canadá

Diversas ciudades de Estados Unidos se unieron a las protestas contra las políticas migratorias de Trump. Las manifestaciones se realizaron en Los Ángeles, Houston, Dallas, San Diego y Oregón, con pancartas y banderas mexicanas.

Los manifestantes exigieron el fin de las deportaciones masivas y el respeto a los derechos de los migrantes. También pidieron la detención de personas en bases militares.

De manera simultánea, en Toronto, Canadá, los asistentes a un partido de baloncesto entre Raptors y Clippers abuchearon el himno nacional de Estados Unidos como acto de rechazo a la embestida de aranceles del 25 por ciento.

At the Raptors game in Toronto, the crowd booed the U.S. National Anthem before playing against the Clippers.

pic.twitter.com/G1eM00RpWs — Made In Canada (@MadelnCanada) February 2, 2025

Mientras tanto, se registraron enfrentamientos pacíficos entre manifestantes y autoridades en Salem, Oregón, quienes intentaron evitar arrestos.

Además, miles de personas se congregaron en Houston, Texas, para exigir un trato justo a los migrantes y criticaron las políticas de detención.

Conductores de automóviles mostraron apoyo a las protestas tocando sus bocinas y aumentando la velocidad de sus vehículos.

Watch: The moment a police officer was surrounded by protestors at an anti-deportation/ICE rally in Salem, Oregon. 🤬 Scary. pic.twitter.com/YDoszjFL4t — Alex Kennedy (@therealmindman) February 2, 2025

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.