EU se comprometió a investigar el tráfico de armas a México, asegura la Presidenta

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este martes que el Gobierno de Estados Unidos (EU) se comprometió a investigar, a través del grupo de trabajo en materia de seguridad que existe en conjunto con autoridades mexicanas, el tráfico de armas de alto poder a México. Destacó que el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y el Ejército ayuda también al país.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal resaltó la cooperación que habrá entre ambos países. "Tiene que haber una investigación y una colaboración para que disminuya el tráfico de armas, y al mismo tiempo, nosotros colaborar para que disminuya el tráfico de fentanilo", afirmó.

En su intervención, subrayó que el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera beneficia al país. "Ahora, esto es importante para la población. Nosotros también tenemos una ventaja con los 10 mil elementos que van a estar en la frontera, porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuya el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino también la seguridad de la frontera norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas. Entonces los efectivos que van ahí no solamente tienen el objetivo de vigilar las aduanas para que no pase el fentanilo, sino también nos van a ayudar a fortalecer la seguridad en la carretera ribereña, por ejemplo", explicó la Presidenta.

A una pregunta expresa sobre la decisión de Canadá de designar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, en concordancia con Estados Unidos, Sheinbaum Pardo rechazó que la medida sirva para combatir el crimen y expresó que existen otras formas de abordar la problemática.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025