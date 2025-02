Las acusaciones contra Cienfuegos eran "un catálogo de falsedades", dice Gertz Manero

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- Alejandro Gertz Manero explicó este martes la investigación que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las acusaciones de Estados Unidos en 2020 en contra del General Salvador Cienfuegos por presunto narcotráfico. Manero aseguró que dichos señalamientos eran "un catálogo de falsedades", esto después de que la reaparición del exsecretario la Defensa Nacional en la Marcha de la Lealtad del domingo desatara polémica en el país.

"Estados Unidos se desistió de la acción porque en los documentos no existen todas esas consideraciones. Simplemente, se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de expediente al Gobierno de México. El Gobierno de México hizo la investigación y le demostró al Gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente, dándole la oportunidad como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales para que impugnaran esa determinación; no solamente... no, no, no. Nunca la impugnaron, quiere decir que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas", afirmó el Fiscal.