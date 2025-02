RADICALES ¬ EU manda drones a México mientras narcos locales envenenan su territorio

En esta entrega de RADICALES, se ahondó cómo los sobrevuelos de drones de la CIA forman parte de la misma estrategia del Gobierno de Estados Unidos de colocar la mirada en amenazas externas e ignorar lo que ocurre dentro de su territorio con los traficantes que mueven las drogas por todo este país.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos emplea drones espía para intensificar la ofensiva de Donald Trump contra los cárteles de la droga, sin atender ni centrar su atención en los narcotraficantes locales que son los responsables de distribuir estas sustancias a lo largo y ancho de la Unión Americana, plantearon Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Fabrizio Mejía Madrid.

“Tienen un montón de gente investigando a los cárteles en México y justificando la agresión. Permanentemente The New York Times, Washington Post, y toda la prensa estadounidense, no se diga Fox, están justificando la agresión, pero al mismo tiempo no hay nadie que le pregunte al Times de Nueva York por qué nunca ha escrito un solo reportaje del Cártel de Nueva York, porque tiene desde los 80 funcionando, distribuye grandes cantidades de cocaína, heroína. ¿Entonces, dónde está el cártel de Nueva York que el New York Times ni siquiera ha esbozado? Esto pasa, mientras prepara el ataque a México”, comentó Alejandro Páez Varela.

Este martes, The New York Times, The Washington Post y la cadena de noticias CNN dan a conocer cómo ha intensificado los vuelos secretos con drones MQ-9 Reaper sobre México para espiar a los cárteles de la droga y buscar laboratorios de fentanilo. El Times, por ejemplo, reporta que los funcionarios consultados por este medio agregaron que no prevén utilizar los drones para realizar ataques aéreos y por ahora, afirmaron, los oficiales de la CIA en México pasan la información recopilada por los drones a los funcionarios mexicanos. Los vuelos llegan "hasta el interior del México soberano", dijo un funcionario estadounidense.

En ese sentido, el periodista Álvaro Delgado expuso que la amenaza de agredir, de invadir territorio mexicano por parte de Estados Unidos, su Ejército, sus agencias de espionaje como la CIA está cada vez más presente. “La clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tiene ese propósito. En ese sentido, las posibilidades de que México sea agredido con el pretexto de que van a ir con narcotraficantes también nos debe convocar a exigirle al Gobierno de México muy clara, inequívoca, de defensa a la soberanía nacional”.

“Por supuesto que va a haber quienes digan, ‘es que están defendiendo a los narcotraficantes’. No, no hay que equivocarse”, comentó Delgado. “No, no se defiende a los narcotraficantes, se protege la soberanía nacional y los que no lo ven así son vendepatrias. ¿Los vuelos no tripulados, los drones que sobrevuelan México, tienen el aval del Gobierno de México? Esa es una primera pregunta que el Gobierno de México debe de responder [...] si hay autorización de esos sobrevuelos, sobre qué bases, y si son de utilidad”.

Alejandro Páez Varela apuntó que “todo lo que está desplegando Estados Unidos: que portaaviones, que vuelos rodeando la península, que drones. Es pura payasada. ¿Por qué? Porque van a bombardear, según ellos, laboratorios. ¿Ustedes creen que eso va a detener algo? Para empezar hay más evidencia de laboratorios en EU que en México, para empezar”.

“¿Qué infraestructura necesitas para distribuir y para regresar los dividendos? Lo más fácil es el menudeo, pero cómo recoges el menudeo y lo concentras en cuentas que permiten a la industria funcionar. Por favor, tienen grandes cárteles, hay un cártel en Los Ángeles que tiene funcionando desde los años 60, la CIA sabe quiénes son, cómo son, hay cantidad de información sobre eso. Hay cárteles en San Francisco, hay cárteles en Miami. Entiendo que las agencias de EU no investigan, pero dónde está el New York Times investigando”, apuntó Páez Varela.

El escritor Fabrizio Mejía Madrid recordó que en el caso del tráfico de fentanilo “la mayor parte de los detenidos han sido estadounidenses en automóviles con placas estadounidenses que usan el paso rápido de las aduanas. Es decir, no son centroamericanos o mexicanos o venezolanos pasando el desierto con una bolsa con pastillas de fentanilo. No es así, eso es lo que Trump quiere que creamos, pero en realidad casi todos los detenidos son estadounidenses, en coches legales que pasan por las garitas legalmente”.

“Entonces es un problema que no es nuestro, es un problema de los Estados Unidos que no han querido resolver: la adicción, el asunto de las armas y el paso por las garitas”, ahondó Mejía Madrid.

El académico Héctor Alejandro Quintanar comentó por su parte que se trata de una vieja idea geopolítica de Estados Unidos que le ha dado sentido a su política exterior, que es la idea del enemigo externo que atenta contra una sociedad perfecta como la estadounidense. “Durante el siglo XX, la mayor parte, el enemigo fue el comunismo soviético y cuando esto se acaba el gran enemigo exterior es el narcotráfico y luego el terrorismo islámico después del 9 de septiembre de 2001”.

“A mí lo que me llama la atención es que la postura de Trump está muy anclada en esta visión. No solo con esta idea de que los ciudadanos estadounidenses son puros y castos y todos los adictos son por culpa de los mexicanos y los inmigrantes vienen a vender, y es esta idea de no atender los datos, de cómo dentro de los Estados Unidos están estos cárteles, esta problemática y es querer no aceptarla”, puntualizó Héctor Alejandro Quintanar.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/