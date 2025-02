EU pedirá pena de muerte para varios extraditados: Caro Quintero, Vicente Carrillo...

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Pamela Bondi, la Procuradora General de Estados Unidos, se congratuló este jueves por tener ya en custodia da 29 de los capos más emblemáticos y peligrosos del narcotráfico en México. Además, en un comunicado oficial de la Oficina de Asuntos Públicos, reveló los nombres de los narcotraficantes, los estados donde serán juzgados y los castigos que pedirán los fiscales de EU, donde se incluye la pena de muerte.

De acuerdo con la lista revelada por la Procuradora Bondi, el Gobierno estadounidense pediría muerte para seis de estos líderes criminales: Aliso Martín Sotelo, también conocido como “Alder Martin-Sotelo” y “Alder Alfonso Marín”, a quien reclama un Tribunal Estatal de Carolina del Norte, así como José Rodolfo Villarreal Hernández, requerido por el Distrito del Norte de Texas.

Rafael Caro Quintero, el extraditado más famoso y que EU persiguió durante 40 años, también está en la lista de los capos por los que la Fiscalía pediría la pena de muerte. El juicio del sinaloense se llevará a cabo en el Distrito Este de Nueva York, que es el que lo ha reclamado por décadas.

Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” y quien es hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, es otro de los jefes del narcotráfico que enfrentaría pena de muerte; en su caso, ela decisión se tomará en el Distrito Este de Nueva York.

Los otros dos que estarían en riesgo de pena capital son Andrés Clark, quien enfrentará a la justicia estadounidense en el Distrito Central de California, y Luis Geraldo Méndez Estevane, a quien juzgarán en el Distrito Oeste de Texas.

Sobre las extradiciones, la Procuradora Bondi expuso este esfuerzo responde a la directiva del mandatario estadounidense para combatir a los cárteles con todo el peso de la ley.

“Como ha dejado claro el Presidente Trump, los cárteles son grupos terroristas y este Departamento de Justicia está dedicado a destruir los cárteles y las bandas transnacionales”, dijo la Fiscal General Pamela Bondi.

Además, reiteró el compromiso del Departamento de Justicia: "No descansaremos hasta garantizar la justicia para el pueblo estadounidense".

