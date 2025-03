Trump desclasifica el caso John F. Kennedy; publicarán 80 mil páginas del tema

Madrid, 18 de marzo (EuropaPress).- El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha anunciado que publicará este martes 80 mil páginas de archivos sin editar sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy, después de que durante la campaña electoral prometiera desclasificar los documentos vinculados a este caso.

El mandatario ha asegurado que hay "mucha información para leer". "No creo que vayamos a censurar nada. Dije: 'Simplemente no censuren, no pueden censurarlo'", ha dicho, añadiendo que las páginas son "interesantes".

