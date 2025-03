El Presidente de China viajará a EU pese a la tensión comercial, afirma Trump

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, visitará Washington en un futuro cercano a pesar de la creciente tensión comercial con China, que ha criticado duramente la política arancelaria "arbitraria" de la Administración Trump.

El magnate neoyorquino, que indicó durante un evento en el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy que ya son varios los líderes mundiales que han viajado hasta el territorio norteamericano para visitarle, ha dicho esperar la visita de Xi "dentro de poco", según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNBC.

"Vendrá en un futuro no muy lejano", recalcó, a pesar de que de momento no existe una fecha concreta para un encuentro entre ambos. La Casa Blanca sugirió el mes pasado que Trump hablaría pronto con Xi, pero de momento no ha habido contactos diplomáticos.