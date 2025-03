¬ RADICALES se preguntan si hay nuevas condiciones para juzgar de Salinas a Peña

En esta edición de Radicales se abordó la importancia de enjuiciar a los expresidentes mexicanos, quienes a través de sus decisiones han perjudicado a la sociedad. ¿Es tiempo de castigar a los expresidentes? ¿Hay condiciones? ¿Son distintas a comparación del sexenio pasado? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este programa.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- A pesar de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto arrastran un largo historial marcado por la impunidad y corrupción, en México, aún no existen las condiciones necesarias para juzgarlos, pues el Estado mexicano debe enfocarse en resolver los problemas que aquejan al país, como la crisis de desaparecidos sostuvieron, Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía Madrid y Héctor Alejandro Quintanar.

Álvaro Delgado indicó que en este momento no se ve voluntad política por iniciar una investigación en contra de los exmandatarios, ni mucho menos la posibilidad de que sean castigados.

“Yo no veo ni siquiera voluntad de quien podría iniciar una investigación y más aún una sanción en contra de los expresidentes vivos, ni siquiera creo que sea lo conveniente. Hoy el deber fundamental del Estado mexicano, y cuando hablo del estado mexicano me refiero al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a las fiscalías que tienen una condición jurídica autónoma, a todas las instituciones del Estado, es resolver los problemas que hoy tenemos”, dijo.

El periodista explicó que a pesar de los señalamientos en contra de personajes como Salinas de Gortari y Calderón, la realidad es que no existen condiciones, ni siquiera un andamiaje jurídico e institucional para su enjuiciamiento.

“El juicio, el fallo tremendo de la historia, se ha emitido ya contra varios de los personajes a los que me he referido. Contra Carlos Salinas, quien ya está en la historia, como un Presidente espurio, que desmanteló y transfirió los recursos de la nación a particulares. Calderón lo mismo, en la historia está ya que es un Presidente no solamente espurio, sino que llevó al país, arrastró al país, a una espiral de violencia con la que todavía lidiamos cotidianamente”, sostuvo.

Delgado mencionó que es importante recordar lo ocurrido en el pasado pero sin olvidarse de resolver los problemas de la actualidad.

“Yo pienso que la parte fundamental sobre los expresidentes es recordar, es no olvidar, no dejar de observar también en el pasado, no porque se quieran transferir responsabilidades, sino porque también urge resolver los problemas de hoy sin obviar lo que ocurrió en el pasado. El pasado está presente de manera permanente, no solamente los efectos indeseables de la violencia y de la inseguridad. Hay que hacer de manera permanente un ejercicio de memoria porque los efectos de las decisiones y de las omisiones que se tomaron hace años siguen presentes”, consideró.

Señaló, que por el momento, el castigo para los expresidentes vivos en es el repudio popular y habrá que trabajar para generar condiciones que lleven a su enjuiciamiento.

“Por qué vive Carlos Salinas en España y no en México, por qué es repudiado; por qué vive Felipe Calderón en España y no en México, porque es repudiado; por qué vive Ernesto Zedillo en Estados Unidos y no en México, porque es repudiado; porque vive Peña Nieto en España y no en México, porque es repudiado, esa es, creo yo, una de las sanciones sociales populares ante sátrapas de ese nivel”, explicó.

Por su parte, Fabrizio Mejía Madrid apuntó que algunas herencias que han dejado los expresidentes Zedillo y Calderón como el Fobaproa y los estragos de la llamada guerra contra el narco, respectivamente, aún tienen repercusiones hasta nuestros días.

“A mí me parece, del Fobaproa, en el caso de Zedillo; y de la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, creo que sí se impactó de tal manera la sociedad mexicana que sí necesitaríamos una especie de duelo y cuando estaba cuando hablamos de duelo siempre hablamos de un proceso. En el caso, digamos, de las comisiones de la verdad, las que se han funcionado, no como las de México, me parece que han servido, no para pegarle al avispero sino para sanar, para reconocernos también en esos retratos monstruosos de la sociedad que somos”, afirmó.

Al igual que Álvaro, Fabrizio destacó la necesidad de que la gente conozca y recuerde lo que sucedió en otros sexenios para que estos sucesos no queden en el olvido.

“Es decir, fuimos capaces de soportar eso que hizo Zedillo con el Fobaproa, que desapareció prácticamente a la clase media o fuimos capaces de convalidar, incluyendo a los medios de comunicación corporativos, salvo tres honrosas excepciones, en la censura, la autocensura, el silencio en torno a la guerra de Calderón. Creo que hay tantas cosas rotas por esos dos momentos que sí valdría la pena hacerlos como un ejercicio de memoria”, expresó.

En tanto, Alejandro Páez señaló la importancia de primero, juzgar a los expresidentes mexicanos, y en su caso, sentenciarlos, pues recordó que personajes como Carlos Romero Deschamps, quien murió en 2023, nunca enfrentó a la ley.

“Yo no me fío de este juicio de la historia que se encargue de poner las cosas en su lugar, puedo poner un ejemplo reciente: se murió Carlos Romero Deschamps sin pagar absolutamente nada y toda su familia tiene jets, tiene aviones, tiene departamentos, tiene Lamborghinis, tiene carros, en un país con 50 millones de pobres. Romero Deschamps murió hace un par de años, se fue en total impunidad, pero no solamente eso, no regresó ni un peso su familia", subrayó.

El periodista cuestionó los motivos por los que Enrique Peña Nieto no ha siquiera declarado respecto al caso Ayotzinapa o el por qué Felipe Calderón decidió lanzar una guerra que nunca mencionó en su campaña.

“Yo quiero saber por qué Peña Nieto no ha declarado con respecto a Ayotzinapa, por qué no ha ido ante una autoridad judicial y ha declarado, por qué lo vamos a perdonar, por qué no se va a presentar, él es, en la cadena de mando, el último responsable. Porque simplemente no vamos a investigar a los expresidentes, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero saber exactamente quiénes se reunieron antes de lanzar la guerra de Felipe Calderón. Yo quiero saber exactamente quiénes se reunieron y en qué condiciones se tomó la determinación de lanzar a un país a la guerra que seguimos pagando hasta hoy”, preguntó.

Páez remarcó la importancia de que las autoridades anuncien investigaciones a los expresidentes, pues de esta manera, dijo, se manda un mensaje de que no habrá impunidad.

“Cuando hablamos de no investigar, tiene un impacto muy profundo, el no investigar, el decir ni los vamos a investigar, ni no los vamos a investigar, a la mejor podría haber eso, pero es abrir simplemente la posibilidad en que los casos donde hay que investigar, se investigue”, sostuvo.

Finalmente, Héctor Quintanar mencionó que decisiones como el lanzamiento de la Guerra contra el narco de Calderón aún tienen repercusiones negativas en nuestros días.

“La ruptura que significó 2006 a este país es algo que no hemos todavía dimensionado, es algo que cambió en muchas regiones del país el modo de entender la convivencia humana de una manera muy lamentable y hay un responsable, hay varios responsables, muy, muy marcados, y es momento de que haya una sanción que no vayan solamente hacia la condena histórica”, puntualizó.

El académico resaltó que con el caso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, ya se ha dado un primer paso importante pues se empiezan a generar condiciones para juzgar a los expresidentes mexicanos en un futuro,

“Tenemos que ahondar ese consenso, a que reestructuremos todo desde abajo, pero eso tiene que pasar necesariamente porque no haya más impunidad y que los responsables, todavía directos, de eso estén hoy en la cárcel, no es poca cosa ver a gente de este nivel, no es poca cosa que García Luna esté en la cárcel, eso me parece que es inédito y muy importante, faltan sus cómplices y eso tiene que ser un punto de avance a este país para que así se haga se abra un espacio donde se diga ‘esto ya quedó atrás y los responsables están pagando’, sólo así podemos más o menos reestructurarnos”, enfatizó.

Quintanar recalcó la importancia de hablar de las heridas que ha dejado en la sociedad mexicana las estrategias de administraciones pasadas para así evitar que en el futuro estos personajes regresen al poder y lo repitan.

“El país que sí logró reivindicar la memoria histórica, el país que sí logró sancionar a muchos de sus peores personajes, hoy, incluso, está tambaleando y está en peligro porque esta memoria está tratando de ser desplazada, está tratando de llevar de nuevo el discurso del olvido o el de la farsa, si Argentina corre ese riesgo, y ellos que sí hicieron esta cuestión ejemplar, qué nos espera a nosotros si no hacemos algo parecido, si no hemos hecho esta reivindicación de memoria histórica, corremos el riesgo de que dentro de poco alguien vuelva a salir con que ‘no, la estrategia buena era la de Calderón, Calderón sí fue un buen Presidente’", consideró.

