Hace un año, 36 millones exigieron el Plan C. Ahora, millones podrán concretarlo

Este domingo 1 de junio se realiza una jornada electoral sin precedentes, no solo por ser la primera ocasión en la historia del país en que se elige a los responsables de impartir justicia, sino también por la magnitud del proceso. A nivel federal, se disputan 881 cargos del Poder Judicial Federal, mientras que en 19 estados también están en juego al menos 1,800 cargos judiciales locales, lo que da un total de 2,681 cargos en disputa entre federales y estatales.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– Llegó el día. Lo que fue durante años una propuesta –planteada desde el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador – riesgosa e incluso peligrosa, –como fue calificada por la oposición–, hoy se convierte en una realidad histórica: por primera vez, las y los ciudadanos en México podrán votar directamente para renovar a integrantes del Poder Judicial, tanto federal como local. Al menos 2 mil 681 cargos judiciales locales y federales se disputan este día.

Se trata del resultado de un largo camino político e incluso hasta legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo planteó como su “Plan C”, luego de que su primera propuesta de Reforma Judicial —parte del llamado “Plan A”— fue rechazada por el Congreso. Y es que, la propuesta fue planteada por el mandatario por las quejas constantes de corrupción, nepotismo y opacidad en el Poder Judicial. Frente a la reforma, presentada formalmente el 5 de febrero de 2024, justo en aniversario de la Constitución de 1917, la oposición se negó una y otra vez a discutir y respaldar una reforma profunda al Poder Judicial; incluso organizó marchas, presentó controversias y llevó el tema a la Máxima Casa de Justicia, la cual, no pudo echar abajo los cambios legislativos. Y hoy, finalmente, llega el momento de la ciudadanía.

“Fue como subirse a una montaña rusa”, calificó en entrevista con SinEmbargo la Consejera del INE, Norma Irena Cruz Magaña todo el proceso hasta llegar a este día.

El actual proceso electoral judicial se da además a un año de haberse celebrado las elecciones más grandes de la historia del país, en las que se disputaron un total de 629 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, las 500 curules federales y 128 senadurías, así como al menos 20 mil 79 cargos locales, entre ellos nueve gubernaturas y mil 98 diputaciones. Fue en ese proceso electoral en el que la ahora Presidenta, Claudia Sheinbaum, ganó la elección, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a este cargo en México, con un respaldo de casi 36 millones de votos.

Para la Consejera Electoral Norma Irene Cruz Magdaña, este proceso ha sido extraordinario en todos los sentidos. Desde su experiencia desde dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), describió que el camino recorrido para llegar a este día fue de altibajos:

“Yo creo que ha sido como subirse a una montaña rusa. Al principio, con la incertidumbre de si pasaba o no la reforma, y luego con la necesidad de organizar todo prácticamente en vivo. Se aprobó la reforma, y a los siete días instalamos la comisión de presupuesto y el consejo sin partidos”, recordó.

Uno de los grandes desafíos – explicó– fue traducir los lineamientos de la reforma en un procedimiento simple y operativo: “Materializar lo que decía la reforma en boletas, en procedimientos, para que este 1 de junio podamos tener una jornada organizada fue de los desafíos más grandes”.

Y finalmente este domingo 1 de junio se realiza una jornada electoral sin precedentes, no solo por ser la primera ocasión en la historia del país en que se elige a los responsables de impartir justicia, sino también por la magnitud del proceso. A nivel federal, se disputan 881 cargos del Poder Judicial Federal, mientras que en 19 estados también están en juego 1,801 cargos judiciales locales, lo que da un total de 2,683 cargos en disputa entre federales y estatales.

Al respecto, la Consejera Cruz Magdaña no dudó en señalar que se trata de un momento histórico no solo para México, sino para el mundo.

“Este tipo de procesos no existen a esta escala. Por primera vez se va a elegir en esta cantidad a quienes integran el Poder Judicial”, dijo.

La funcionaria electoral compartió que para quienes han promovido durante años los derechos ciudadanos y la consolidación democrática, el hecho de que hoy la gente pueda votar para elegir a quienes juzgan es un paso fundamental hacia una ciudadanía activa.

“Es una forma de afianzar la democracia en nuestro país. No solo es apoyar o no, sino pasar a la acción. Y esta vez, incluso tenemos la oportunidad de feminizar el Poder Judicial. Podemos votar por más mujeres, decidir quién presidirá la Suprema Corte, y eso no es menor”, dijo.

Además, mencionó que, gracias a este proceso, muchas más personas hoy comprenden qué hace la Suprema Corte, qué funciones tiene un juez y cómo su trabajo impacta en la vida cotidiana de todas y todos.

“Es una forma de hacer historia colectiva. Hemos tardado mucho en alcanzar derechos plenos, y cuando por fin los tenemos, hay que ejercerlos”, insistió.gQ

El mayor reto: la participación ciudadana

Pero ahora que ha llegado el día, también llegan los retos con la elección propia. Y el primero de ellos es la participación ciudadana. Las proyecciones han sido diversas y en algunos sectores se teme una baja participación.

De acuerdo con una encuesta realizada por Enkoll, la cual fue publicada a seis días de la elección, el 86 por ciento de la población tiene conocimiento sobre dicho ejercicio democrático; sin embargo, de acuerdo con los datos de la encuestadora, se prevé que haya una participación del 23 por ciento en la elección. Esto, al hacer un promedio entre el número de personas que dijo conocer la fecha exacta de la votación y que confirmó su intención de votar.

Según los resultados obtenidos por Enkoll, el 51 por ciento de las personas encuestadas señaló haberse informado sobre la elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas a través de la televisión. Las redes sociales fueron el segundo medio más mencionado, con un 21 por ciento, mientras que en tercer lugar se colocó la propaganda hecha por los propios candidatos.

La encuesta también reveló que un 38 por ciento de las personas que participaron en el estudio tienen planeado ir a votar este 1 de junio, comparado con un 24 por ciento que señaló ver "poco probable" su asistencia. Un 11 por ciento mencionó que ve como "nada probable" su participación. No obstante, el ejercicio demoscópico establece una participación del 23 por ciento en la elección, al realizar un promedio entre el número de personas que dijo conocer la fecha exacta de la votación y que confirmó su intención de votar.

Frente a ello, la Consejera, cuestionada sobre las expectativas de la participación, reconoció que uno de los grandes objetivos y retos es lograr una amplia participación ciudadana.

“Hay mucha especulación. Pero será la ciudadanía quien tenga la última palabra. Nosotros esperamos una participación copiosa, amplia, porque el reto es que la gente se apropie del proceso y le dé legitimidad con su voto a la integración de este nuevo poder judicial”, afirmó.

Cruz Magaña recordó que el INE está preparado para recibir al 100 por ciento del padrón electoral, y que las 84 mil casillas que planean y deberían de instalar este día, cuentan con boletas suficientes. Llamó a la población a acudir a votar con la certeza de que su participación es crucial.

Los llamados a no votar

Al ser consultada sobre su opinión respecto a los llamados al boicot electoral por parte de algunos actores políticos, empresarios y figuras públicas, la consejera reprochó está práctica por parte de quienes, habiendo formado parte del sistema electoral, ahora descalifican el proceso y estén llamando a no votar.

“Extraño porque quienes han organizado procesos electorales saben de los retos que llevan, saben el trabajo ciudadano que requiere hacer un proceso electoral. Entonces, si eres consciente de todo eso y aún así dices, ‘ah, no participes’, me parece como que… bueno, ¿y esos años que estuviste trabajando y llamando a que voten?”.

Incluso la consejera destacó que se han dando algunos argumentos le parecen “lamentables” viniendo de personas que, en teoría, deberían tener un conocimiento profundo del sistema democrático.

En general dijo que como autoridad electoral, siempre van a estar a favor del llamado a votar para fortalecer la democracia: “Nosotros desde la autoridad electoral, obviamente hacemos un llamado a la participación. Incluso, si tú decides que lo que hay no te convence y vas a anular tu voto, adelante, ya hicimos todo este trabajo para tener una elección”, declaró.

Y agregó: “Esta no es la primera vez que tienes un proceso donde hay voces que llaman a un boicot o que llaman al voto nulo o que llaman a votar. Lo cierto es que tanto los procesos como nuestra democracia se va consolidando participando”.

Día de la votación ¿Qué pasará?

En total, están en disputa 881 cargos judiciales, por los que compiten 3 mil 422 candidatas y candidatos. De esos 881 cargos, nueve corresponden a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); dos a magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 a magistraturas de las Salas Regionales del mismo tribunal; cinco a magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 a magistraturas de Circuito, y 386 a juezas y jueces de Distrito.

Respecto a las casillas, se instalarán tres tipos: seccional, única y especial, que suman un total de 84 mil 021 en todo el país, de las cuales 245 serán especiales. A diferencia de los procesos electorales convencionales, las y los candidatos judiciales no recibieron financiamiento público ni privado para sus campañas. Solo pudieron hacer uso de recursos personales con un tope de 220 mil pesos. En contraste, las campañas presidenciales pudieron alcanzar hasta 660 millones de pesos y las de diputaciones federales más de 2.2 millones.

Además de la elección federal, en al menos 19 estados se realizarán votaciones para renovar integrantes de los poderes judiciales locales. En total, se disputan al menos mil 800 cargos y hay 4 mil 362 candidaturas registradas. Los cargos en juego incluyen magistraturas de Tribunales Superiores de Justicia estatales, magistraturas de tribunales de disciplina judicial y jueces de primera instancia.

Las personas al llegar a las casillas– las cuales pueden ubicar en la página del INE a través del micrositio llamado Ubica–recibirán seis boletas de diferentes colores en todo el país. Todas las boletas tendrán a las candidatas del lado izquierdo y a los candidatos del lado derecho, y será posible votar desde dos hasta por diez candidaturas.

“Vamos a votar desde dos hasta por diez candidaturas”, detalló la Consejera electoral.

No obstante, hay que recordar que en los 19 estados en los que habrá votación recibirán boletas adiciones para elegir a los integrantes de los poderes judiciales locales, pueden ser tres o hasta cinco o seis. Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, los ciudadanos recibirán en total 11 boletas: seis de la elección federal y cinco de la elección local. En la Ciudad de México serán nueve boletas.

Por su parte, la Consejera De la Cruz Magaña explicó explicó que en las casillas habrá plumas disponibles, pero quienes prefieran pueden llevar la suya, “del color que quieras”. Recomendó llevar una guía personal para hacer el proceso más ágil y aprovechó para invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho plenamente. Sin embargo, la consejera fue enfática en que la guía o acordeón, tiene que ser personal, no impuesto: “La invitación es que utilices todos los votos que tienes. Si solo decides votar por una sola persona, aunque tengas la opción de nueve, también se contará.

Una vez cerradas las casillas, el escrutinio se hará ahí mismo. “Se van a inutilizar las boletas, se clasificarán por tipo de elección y se empacarán”, explicó la funcionaria electoral.

Desde ese momento comenzará un seguimiento en tiempo real a través del portal transmisiones del INE, que permitirá observar los cómputos distritales en vivo, algo inédito en este tipo de ejercicios.

El pasado 26 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que sí habrá una estimación de la participación para la Elección del Poder Judicial el mismo día de la jornada electoral, al cierre de las casillas. El Consejo General del INE aprobó, por unanimidad, una adenda al Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE).

“La finalidad es establecer las bases para garantizar que, en la misma noche de la Jornada Electoral, se conozca el nivel de participación ciudadana”, aseguró en sesión extraordinaria el presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, el Consejero Jorge Montaño Ventura.

Se recopilará el dato de las personas que votaron en cada una de las casillas seccionales al cierre de la votación, mediante una muestra de mil 644 casillas, tomando como parámetro 15 casillas como máximo por distrito. Los datos que se recopilen, serán insumo para que, con el apoyo de especialistas en estadística y de la DERFE, se realice una estimación del porcentaje de participación ciudadana el día de la Jornada Electoral .

La consejera Norma Irene estimó que los primeros indicadores de participación podrían darse hacia las 21:30 horas del domingo, mientras que las tendencias de resultados comenzarían a perfilarse hacia la medianoche. No obstante, advirtió que el resultado final para la SCJN se conocerá hasta el lunes, debido a que algunas casillas se ubican a más de 965 kilómetros de sus juntas distritales correspondientes.

“Esta es la primera vez que vamos a poder seguir los cómputos distritales desde nuestras juntas. Vamos a tener un sitio web que se parece mucho al PREP y ahí, conforme se terminen de contar las casillas, se irán sumando los resultados”, puntualizó. Además, el INE realizará un ejercicio estadístico similar al conteo rápido, adaptado para este proceso, que permitirá proyectar con precisión los niveles de participación y el avance del cómputo.

El INE prevé entregar constancias de mayoría el 15 de junio, pero antes deberá revisar que las candidaturas ganadoras cumplan con los requisitos de elegibilidad. “Ahí ya viene esta parte que nos reclamaban durante la campaña: este segundo momento donde el Instituto revisará que las personas ganadoras cumplan no solo con los requisitos, sino también con los criterios de elegibilidad”, explicó.

Lo anterior incluye atender denuncias provenientes de la sociedad civil, de personas particulares y de instancias como el Senado o la Cámara de Diputados, en caso de que las personas señaladas resulten electas: "Tenemos una oportunidad histórica”, dijo

Voto adelantado

La elección al Poder Judicial en esta ocasión no contará con las modalidades de voto en el extranjero ni voto en prisión preventiva; sin embargo, sí incluyó la modalidad de voto adelantado, en la que podrían participar al menos 14 mil personas, de acuerdo con información de la consejera Norma Irene De la Cruz Magaña.

El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha esta modalidad de voto para personas que, por alguna limitación física o discapacidad, estén imposibilitadas para acudir a las casillas el día de la jornada electoral, así como para sus cuidadoras primarias. El voto anticipado se realizará por vía postal desde el domicilio de la persona con discapacidad.

La consejera detalló que alrededor de 14 mil personas en todo el país manifestaron su intención de participar bajo esta modalidad. El INE será responsable de llevar las boletas hasta sus domicilios, garantizando la privacidad y seguridad del voto.

Además, destacó que por primera vez esta modalidad contempla a las cuidadoras primarias: “También se amplió para este proceso la posibilidad de votar para sus cuidadoras primarias. Entonces, esa modalidad sí la implementamos”.

Desde la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) contó los primeros 5 mil 580 votos realizados a través de esta modalidad, tanto de personas en postración como de sus cuidadadoras. Los votos anticipados, que representan el 90.25 por ciento de las personas que cumplieron con los requisitos para participar en esta modalidad, permanecerán resguardados por los consejos distritales hasta el 1 de junio, cuando iniciará escrutinio y cómputo, de acuerdo a lo que informó el INE desde el lunes 26 de mayo.

La mayor parte de estos votos anticipados provienen de la Ciudad de México (497), Estado de México (378), Veracruz (306), le siguen Aguascalientes (266), Nuevo León (255), Jalisco (249), Chiapas (215), Sonora (212) y Guerrero (201).

La consejera también recordó que, lamentablemente, en este proceso electoral no habrá voto en el extranjero ni voto en prisión preventiva.

“Desafortunadamente no tenemos esa modalidad de voto; tampoco pudimos implementar el voto en prisión preventiva. Entre la premura y los pocos recursos, tampoco pudimos implementarlo”, reconoció.

No se permiten los acordeones.

La difusión de las listas con los números especificos por quien votar ha sido un tema de largo debate en los últimos días. No obstante, la recomendación de llevar las guían, no faltó quienes la tomaran para sacar raja y provecho de ella.

La periodista Dulce Olvera reportó que en la semana previa a la elección judicial, ciudadanos han recibido acordeones que plantean votar por específicos candidatos a juzgadores a nivel local y federal. Algunos de los nombres son cercanos a políticos de oposición, particularmente al Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, y otros cuantos al propio Gobierno, pero otros aspirantes que aparecen se han deslindado de esta práctica ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"En este momento existen ya abiertos dos procedimientos especiales sancionadores y tres cuadernos auxiliares", dijo la consejera electoral Dania Ravel en entrevista radiofónica. "Estos cuadernos auxiliares son por deslindes que hemos recibido de tres candidaturas con relación a esos acordeones que están circulando".

No obstante, la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña advirtió que quienes piensen que pueden incurrir en este tipo de conductas y salir impunes están equivocados, pues dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya está dando vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) de distintos casos en los que personajes públicos han llamado no votar o de votar por alguien en particular, así como por el uso de “acordeones” con posibles fines de coacción.

“Esta idea de que puede salir a llamar en pro o en contra de alguien y que va a quedar sin consecuencias, es errónea. Sí, y va a haber… en su momento se va a ir revisando todo esto. Entonces, claro que este tipo de pronunciamientos ya se están recibiendo, quejas y, bueno, por ejemplo, también ayer estábamos con estos hasta con el tema de los acordeones, ya se les dio vista a la fiscalía de delitos electorales, porque aquí había todo un debate”, dijo la consejera en entrevista con esta redacción.

Al respecto, De la Cruz Magaña dijo que el INE ya está revisando la situación, como los llamados al voto o al boicot electoral, y agregó que toda esa información está siendo sido canalizada a la Fiscalía .

“Precisamente por ello, porque ayer entre esto se ha hecho público y notorio que personajes están llamando a no votar o a votar, y pues te muestran ahí las [pruebas] y le estamos dando vista a la fiscalía en todos los casos. Incluso también en esto de los acordeones, sí se va a investigar lo de los acordeones”, agregó.

Sobre el tema, la consejera explicó que existe una clara prohibición en la legislación electoral que impide a los partidos políticos, sus militantes y a las personas servidoras públicas realizar proselitismo o pronunciarse a favor o en contra de alguna candidatura. La consejera recordó que incluso las convocatorias señalaban que “el Senado no podía pronunciarse a favor o en contra de alguna candidatura. Eso está expresamente [prohibido]”.

Al ser consultada sobre posibles sanciones contra funcionarios públicos como el legislador Ricardo Anaya, quien llamó públicamente a no votar, respondió que ya “vendrán los momentos donde todos estos procedimientos sancionadores iniciarán su curso”.

Por otra parte, agregó que además de los procedimientos sancionadores, habrá otra fase relevante: “También va a venir otro momento que es a la hora que hacemos la fiscalización. O sea, esa promoción que pudo haberte dado para algunas candidaturas, ese beneficio también se les va a sumar a su tope de gastos de campaña”.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene De la Cruz Magaña, recordó que las personas aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial, como jueces, magistrados y ministros, debieron seguir reglas estrictas durante su campaña, entre ellas no recibir financiamiento ni público ni privado, y abstenerse de ofrecer dádivas o hacer promesas indebidas a la ciudadanía.

“A partir de la reforma, el decreto y demás y el cambio que se hizo a la ley, nosotros hemos tenido que hacer una serie ya de lineamientos, ya hicimos una serie de reglas que pusimos antes de que empezaran las campañas, para que no nos digan que este es personal para nada”, explicó la consejera.

Añadió que el INE emitió lineamientos sobre fiscalización: “Habló mucho de fiscalización porque, decía, no pueden recibir dinero público ni privado y estas campañas las harán con sus propios recursos”.

La consejera detalló algunas de las prohibiciones para las personas candidatas: “Si viene y te dice, ven, te voy a pagar la cen´, pues no puede, o sea, no te puede ofrecer dádivas, no te puede condicionar apoyo. No te puede decir, Ay, si votas por mí va a haber programas sociales´, eso ni les toca”.

Además, aclaró que tampoco pueden realizar propaganda como espectaculares o pintar bardas: “Por ejemplo, tampoco puede mandar a pintar bardas. O sea, sí, de pronto ya ves espectaculares, eso no lo pueden hacer”.

Sobre los recursos que sí pueden utilizar, mencionó: “Pueden hacer sus videos y campañas y pueden contratar hasta alguien que les enseñe, los capacite en media training, pero no hay otras cosas que no pueden encontrar, no pueden tener, no pueden contratar un gran personal, por ejemplo”.

En cuanto al comportamiento durante la jornada electoral, De la Cruz enfatizó: “El día de la elección, por ejemplo, nadie puede pedirte tu credencial de elector. Nadie te puede forzar a que le entregues, por ejemplo, tu credencial de elector. Nadie te podría decir, Ay, puedo saber por quién votaste´. Por ejemplo, tampoco te pueden decir Ay, pruébame que votaste por mí´, nadie te puede pedir eso”.

Finalmente, advirtió sobre la responsabilidad de quienes buscan formar parte del Poder Judicial: “Tampoco pueden calumniar a otras aspirantes. Sí tienen que tener mucho, mucho cuidado con cómo se conducen. Imagínate que quieres ser jueza, esos ministros o ministras, si no siguen las reglas básicas”.

Sobre el uso de acordeones —listas impresas que se reparten con instrucciones de por quién votar—, Norma de la Cruz señaló que hay gran diferencia cuando es de uso personal y el uso coercitivo de estas listas, es decir, que si bien es válido que una persona lleve una guía personal escrita a mano para facilitar su voto, no es lo mismo cuando esta práctica está coordinada con otros fines.

“Yo soy de la idea de que efectivamente tenemos decenas de candidaturas por elegir. Si tú te llevas tu instrumento que escribiste tú a mano, hiciste tu propio ejercicio y ese va a ser para facilitar tu voto, es una cosa, eso está válido, explicó.

Sin embargo, el problema surge –abundó– cuando hay una coordinación organizada para distribuir estos instrumentos con la intención de presionar o influir sobre el voto de otras personas: “No es lo mismo que te diga ‘te comparto la tarea’ a que te diga ‘votas por esta de esta manera o habrá consecuencias’, porque ahí puede haber una coerción hacia el voto, puede haber una coerción de tu libertad”.

“Sí le dimos vista a la fiscalía porque ahí, por eso se tiene que investigar claramente para saber si hay alguna coacción, si quienes están circulando estos tienen alguna relación de poder o de influencia o pueden coaccionar o decirte ‘si no haces lo que te digo, te condiciono un programa social’. Todo esto está clarísimamente prohibido”.

La consejera insistió en que el papel del INE es turnar los casos a las autoridades competentes para su investigación: “Más que nosotros decir si esto es real o falso, se tiene que investigar, Porque sí puede tener consecuencias y entonces aquellas personas que empezaron a circular esta información, pues tendrán que responder. Lo mismo aquellas que están llamando a votar y a no votar”.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió desde el pasado 29 de mayo la difusión de acordeones "digitales" que llaman a votar por ciertas candidaturas en la Elección Judicial.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto identificó que en una página de Internet, preliminarmente, se induce a emitir el voto a favor de determinadas candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF), pues en dicho portal, de acuerdo con el número de sección electoral, se aprecian diferentes formas de votar por estas, lo cual, podría contravenir el marco normativo vigente.

Por esta razón, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó, por unanimidad de votos, procedente la adopción de medidas cautelares y ordenó a las y los responsables administradores o titulares de la página, suspender la difusión del portal, así como de cualquier otra publicación que contengan ejercicios o formas de votar en favor de ciertas candidaturas, pues lo anterior, está prohibido durante la etapa de veda y Jornada Electoral.

Coordinación sobre posible boicot

Finalmente, sobre los rumores de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) podría impedir físicamente la jornada electoral en algunos estados, si no logra un buen dialogo con las autoridades, la consejera aseguró que el INE trabaja en estrecha colaboración con las autoridades de seguridad.

“Nosotros estamos responsables de organizar la elección y el gabinete de seguridad de mantener la seguridad y la estabilidad y las condiciones para que podamos llevar la elección a cabo”, afirmó.

Dijo que el monitoreo es constante a nivel nacional y estatal, y recordó que el INE incluso mantiene vallas en sus instalaciones como medida preventiva. “Sabemos también que esta no es la primera vez que algunas protestas o descontentos sociales amaguen con tomar como rehén el proceso electoral”, señaló.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.