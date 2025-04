RESEÑA ¬ La Leyenda de Ochi: una cinta de conexión humana, empatía y nostalgia

Este fin de semana llega una historia para toda la familia que toma elementos clásicos, que la generación millennial sabrá identificar; además de bellos paisajes que se filmaron en Rumania.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- La película La Leyenda de Ochi llega este fin de semana a las salas de cine con una propuesta que resulta fresca con su mezcla de efectos especiales (SFX) y efectos visuales (FX), además de mostrarnos la conexión especial entre una joven y una criatura fantástica que siempre ayuda a reflexionar acerca de cómo se trata a lo que es diferente.

¿De qué trata?

La película nos deja conocer a Yuri, una joven que vive con su padre, un cazador que entrena a niños y jóvenes para acabar con una especie de criaturas que viven en el bosque y que suelen comerse a los animales del pueblo y acabar con las familias (al menos así lo dice el padre de Yuri). Yuri es diferente y ayudará a Ochi, una criatura mística que la llevará a vivir una gran aventura y a autodescubrirse.

Una bella experiencia visual

La mayoría de las películas actuales crean todos sus efectos de manera digital, sin embargo, en La Leyenda de Ochi se usaron marionetas y trajes para dar vida a las criaturas, además de filmar en Montes Cárpatos, en Rumania y otras locaciones ubicadas en Transilvania, que brindan una bella experiencia visual con hermosos paisajes.

Isaiah Saxonm el escritor y director, compartió en un comunicado: "Quería crear una película que no solo fuera visualmente espectacular, sino que también hablara directamente al corazón. Con The Legend of Ochi, quería rendir homenaje al cine artesanal, utilizando marionetas y trajes físicos para crear un mundo tangible y lleno de vida".

La nostalgia de una amistad clásica

En la cinta Yuri se hace amiga de una criatura y la ayudará a regresar a su hogar, es como una amistad clásica que hemos visto en otras películas como E.T El extraterrestre y Mi vecino Totoro, sólo por mencionar algunas, y es que Saxonm se inspiró en estas historias para crear La leyenda de Ochi, su primer largometraje, lo que sin duda le brinda un toque nostálgico para la generación millennial.

El bebé ochi resulta tierno y genera curiosidad, al verlo de inmediato se piensa en los Gremlins, en especial en Gizmo, incluso podría también evocar un poco al Furby -aquel muñeco de moda lanzado a finales de los años 90-; es decir, la influencia es clara y esto hará que varios de los asistentes conecten con la historia de Yuri y el bebé ochi.

Cabe mencionar que también recuerda mucho a la película Cómo entrenar a tu dragón en la que Hipo crece con su padre, quien acaba con los dragones, mientras él hace lo contario y se hace amigo de uno de ellos. Las conexiones infantiles o de adolescencia con criaturas fantásticas llevan a quien las ve en un viaje emocional en el que se habla de supera miedos y aprender a respetar y abrazar lo que es diferente.

¿Verla en el cine?

La fortaleza de La Leyenda de Ochi está en la parte visual -no, no fue creada con IA como muchos señalaron cuando vieron el trailer- y en la conexión de Yuri (interpretada por Helena Zengel) con el bebé ochi, en la amistad de estos y en la sensación de Yuri de no pertenecer a esa que se dice su familia; en intentar regresar a esas cintas de los 80 que marcaron a generaciones.

En la parte más floja se encuentra en los personajes alrededor de Yuri y Ochi; Willem Dafoe interpreta al padre, un personaje extravagante y aunque lo hace de buena manera, hay momentos en los que se siente algo desconectado del todo, al igual que su tropa de niños y adolescentes.

Al final, La Leyenda de Ochi es una película para verse en el cine y si se puede en familia, mejor para disfrutar de ese mensaje que nace de la amistad.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.