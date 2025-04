La película mexicana Goya tiene un mensaje potente: Eutimio Fuentes

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Este fin de semana llega a las salas de cine la película mexicana Goya, dirigida por Pablo Orta y protagonizada por Eutimio Fuentes y

Goya cuenta la historia de César y Mateo, dos hermanos que viven al día, se ven frustrados por la enfermedad de Goya, la perrita de su vecino ausente que vive en el semi- abandono. Inician un viaje para poder rescatar a Goya de su suerte.

La actuación de Eutimio no ha pasado desapercibida, ya que se ha hecho acreedor a premios como mejor actor en el Festival de cine latino de Oklahoma, Festival internacional de cine de Tequila y Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Eutimio Fuentes platicó con SinEmbargo acerca de la película y se dijo sorprendido, emocionado y feliz por "toda la ola de bendiciones y toda la ola de sensaciones que está provocando en mí y en las personas que han visto la película [...] creo que disfruto demasiado".

La cinta nos lleva a conocer a Goya, una perrita que se encuentra casi abandonada y a la que César y Mateo quieren ayudar.

"Creo que los temas que Goya toca son de vital importancia y más en la forma en la que los toca, porque no lo hace desde una forma explícita, sino que habla del duelo, el maltrato animal, la hermandad y creo que esos tres temas combinados crean un mensaje superpotente y una profundidad en una narrativa muy simple", apuntó Fuentes, quien formó parte de la cuarta temporada de Rosario Tijeras.

Eutimio explicó que muchas personas se sentirán identificados porque es algo que le podría pasar a muchas personas.

"Goya creo que es maravillosa porque es una historia que le podría estar pasando a tu vecina, a la señora que vive a espaldas de tu casa, a tu prima, incluso a ti y me refiero desde el punto de del duelo, porque todo el mundo ha pasado un duelo y estos personajes están pasando un duelo desde diferente posición, tanto Mateo como César, incluso Camila está pasando un duelo y la misma Goya, pero son posiciones distintas", platicó Eutimio.

El largometraje cuenta con momentos de risa: "la película tiene esos momentos en los que también te saca una risa y creo que de las cosas más importantes es que trae a la mesa esta cuestión de voltear a a lo cotidiano".

Las locaciones de la película se ven un poco descuidadas y brindan una sensación de abandono; respecto a esto Eutimio resaltó que le aportan mucho a la historia.

"Creo que le aporta muchísimo más porque toda esta onda emocional que tenemos, ya inicia mal. O sea, ya iniciamos precariamente tanto emocional como económicamente. Ya empezamos con los sueldos hasta por debajo de no sé dónde, y creo que esa estética fría, sombría, toda acabada le aporta muchísimo más a la narrativa de que pues ya no hay más, no hay más por qué luchar y cuando se encuentra Goya con ellos es que comienza a suceder esa magia".