Sin fecha de caducidad: qué significa y qué implica envejecer para una mujer

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- La obra Sin fecha de caducidad se presenta en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, y muestra la perspectiva de diferentes generaciones ante la complejidad de lo que representa el envejecer para las mujeres a través de las actuaciones de Regina Flores Ribot, Mónica del Carmen y Tae Solana Shimada, una puesta en escena escrita y dirigida por Edurne Goded.

El paso del tiempo resulta inevitable, sin embrago, ante la sociedad esto suele ser visto como un castigo para las mujeres; esta obra repiensa la vejez y cuestiona qué significa envejecer actualmente. Sus protagonistas guían e interactúan con el público, hay relatos, memorias ficcionales y verídicas que llevan a la reflexión.

"Creo que [he descubierto] una nueva perspectiva acerca de la vejez, incluso sobre las cuestiones de la juventud y de cómo he vivido la vida, lo satisfactorio que ha sido vivir estos tiempos que cambian, la transición de lo análogo al proceso de la computadora y el celular, las redes sociales incluso afectan nuestras visiones, pero creo que la obra Sin fecha de caducidad me ha dado una nueva perspectiva para revalorar el tiempo que he vivido", dijo la actriz Mónica del Carmen a SinEmbargo.