El musical de El Rey León regresa y el actor mexicano Pierre Louis es Simba

¿Cómo recibió la noticia de quedarse con el rol principal? ¿Cómo es reencontrarse con El Rey León después de 10 años? Platicamos con el actor Pierre Louis acerca de Simba y el reto que representa.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- El musical de El Rey León regresa a la Ciudad de México después de 10 años para continuar conectando con las nuevas generaciones y reencontrarse con aquellas que ya lo tienen como su puesta en escena favorita. Esta vez, Pierre Louis se pondrá en la piel felina del personaje icónico de Simba, junto a un gran elenco integrado por Carlos Quezada, Majo Domínguez y Nokulunga Madlala, por mencionar algunos.

El Rey León es un fenómeno teatral que cautiva a niños y adultos, además de Broadway, se ha presentado en en más de 100 ciudades de 24 países, actualmente en Tokio, Londres, Hamburgo, Toronto, Madrid, París y a partir del 20 de marzo se suma la Ciudad de México.

El actor mexicano Pierre Louis platicó con SinEmbargo acerca de este proyecto que resulta tan significativo en su carrera, de los retos, la emoción y cómo es que la historia conecta con el público.

El momento indicado

Hace una década Pierre participó en esta puesta en escena, él formaba parte del ensamble, tuvo que salir y pensó que si ciclo había terminado ahí. "Yo pensé que esta obra ya había terminado para mí. Hace 10 años, yo me rompí el pie, tuve que salirme de la obra, mi abuela falleció, realmente estaba yo como en un momento emocional bastante vulnerable", apuntó.

Tras todos estos años en los que Pierre Louis ha podido crecer personal y profesionalmente al formar parte de proyectos de teatro (Siete veces adiós, , cine y televisión, es cuando llega el momento para ser Simba y es que Pierre reconoce que el mayor aprendizaje que ha adquirido en este tiempo es el de desprenderse y dejar que todo llegue en el momento indicado.

"Creo que el cambio más radical también tuvo que ver con mi forma de aferrarme y desprenderme de las cosas; me refiero a que hace 10 años yo decía, 'Es que yo merezco este personaje, es que yo lo quiero hacer' y lo quería defender con uñas y dientes y la misma vida me dijo como, "bueno, pero tienes que darte chance de que ahorita no es el momento', y de pronto ahora, cuando llega 10 años después, que en realidad no necesito hacer el personaje como tal, me doy cuenta que siendo desprendido y desapegado de las cosas es cuando mejor llegan", contó Pierre Louis.

¿Cómo recibió la noticia de que interpretaría a Simba?

Pierre recordó que durante el último día del callback (una de las pruebas que realizan para los proyectos teatrales) se encontraba en el salón de ensayos con los creativos y parte de la producción, hasta ahí llevaron la máscara de Simba y se la colocaron, le dijeron: "A ver, te la vamos a probar", la máscara no le quedaba muy bien, pues era la medida estándar. "Se me movía bastante la máscara y se acerca el director conmigo y me dice, 'No te preocupes, la vamos a ajustar a tu medida'", contó Pierre.

A pesar de ya haberse probado la máscara, Pierre no estaba seguro de tener el papel, ya que no le habían dicho nada de manera explicita. Tras una semana, Pierre formaba parte de La ternura, puesta en escena en la que Morris Gilbert también es productor (al igual que en El Rey León), cuando se encontraron en el teatro, Morris dijo: "Pues bueno, muchas felicidades, querido". Pierre por fin podía estar seguro de que él sería Simba. "Ya te imaginarás la felicidad", rememoró.

Simba, un héroe con luz y oscuridad

Simba es un personaje icónico que cautiva al espectador, para Pierre es importante explorar la parte oscura del personaje, la densidad emocional, ir más allá de la parte heroica de lo que representa ser Simba.

"Todos sabemos cómo Simba es el héroe, regresa y recupera su lugar, su trono y recupera su familia, pero creo que pocas veces hemos visto también la fragilidad y la densidad emocional, la parte oscura que tiene este personaje, que a mí, la verdad, es que es algo que me interesa muchísimo explorar, porque eso creo que complejiza a los personajes y nos hace ser mucho más empáticos", compartió.

Y agregó: "Todos tenemos luz y sombra y creo que eso es importantísimo que se refleje en un personaje para que podamos entender el viaje, el trayecto y cómo puedes transformar tu vida. Creo que este personaje lo hace en tiempo real, lo hace en el transcurso de la obra y de la película".

Un atleta híbrido

El Rey León destaca en todos los elementos, como vestuario, escenografía, música y en los actores, ya que las coreografías, los movimientos y todo lo que ocurre en el escenario requiere de una preparación física, de cuidar la voz, algo que representa un reto.

"Es una es una preparación como de atleta híbrido, esta es la vez que más condición física he necesitado para este reto, entrenamiento, dieta, en verdad es un reto en todo el sentido porque además debes de tener un nivel vocal óptimo; también obviamente analizar el personaje y las escenas y aunque sea como un formato de Disney, no es una obra que solamente sea para para niños, es creo puede ser entendida por cualquier persona que lo vea y por eso por eso es la obra que es".

El musical de El Rey León se presentará en el Teatro Telcel (Lago Zurich 245, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México) a partir del 20 de marzo con funciones de miércoles a domingo, los boletos de adquieren en Ticketmaster.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.