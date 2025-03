"Constelación gráfica", la visión de 9 autoras que experimentan con estilos del cómic

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El Centro Cultural de España en México (CCEMx) es un espacio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México que enriquece la propuesta de actividades y exposiciones de la capital con propuestas de calidad, tal es el caso de la exposición "Constelación gráfica" en el que nueve autoras experimentan con estilos y lenguajes, y nos permiten ser testigos del comic de vanguardia.

¿Quiénes son las autoras? Bàrbara Alca, Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid, Conxita Herrero Delfa, María Medem, Miriampersand y Roberta Vázquez.

Javier Lara explicó que al hablar del cómic se toca una gran industria en la que hay mucho consumo, sin embargo, las propuestas más experimentales suelen quedarse fuera y hasta son marginadas; precisamente 'Constelación Gráfica' resulta interesante al mostrar esta parte.

"Las nueve artistas que se presentan aquí forman parte de esta generación y lo que presentamos son sus procesos, cómo algunas se aproximan a la ilustración y al dibujo desde plataformas digitales, desde una tablet, con un lápiz digital, pero algunas usan procesos más tradicionales, pero lo que las une es que cuando comienzan a trabajar, todas ellas, no tienen un mercado, no tienen una editorial que se interese por su trabajo, no saben cómo vender y todas concluyen, sin conocerse, todas llegan al mismo sitio que básicamente es la autoedición", destacó Lara.