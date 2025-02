¿Qué trae el 2025 al Franz Mayer? Aquí la lista de exposiciones que llegarán al museo

Entre las exposiciones que esta año presentará el Museo Franz Mayer están World Press Photo, que celebra 70 años de la organización y 26 años de presencia en el museo; además de "Japón: del mito al manga" que cautivará a chicos y grandes a través de los mitos, criaturas y leyendas japonesas.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Este 2025 trae consigo nuevas oportunidades para conocer la oferta cultural de la Ciudad de México y un museo que resulta imperdible es el Museo Franz Mayer, este hermoso espacio que alberga exposiciones icónicas como World Press Photo que lleva más de 20 años en el Mayer o las del año pasado como "Notre Dame en México. Visita aumentada" o el "Museo de 31 minutos" que rompió récords de asistencia.

¿Qué podremos ver en el Franz Mayer este año?

Giovana Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, compartió en conferencia de prensa que este año quisieron hacer las cosas diferentes y compartir con todos la programación del museo en este 2025.

"Venimos justamente de un año que, como todos vieron, fue muy exitoso. En realidad, en 2 años hemos pasado de tener 80 mil visitantes a tener 400 mil visitantes anuales, esto, sin duda, sabemos que ha sido producto de la programación del museo y de ir consolidando de manera cada vez más clara ciertas líneas de trabajo, ciertas líneas temáticas que, si bien el o comenzó a trabajar desde hace algún tiempo, no teníamos como esta claridad anual. Estamos buscando también tener mucho equilibrio, es decir, si el 2024 no tuvimos mucha presencia de moda, que este año la parte del diseño de moda pueda tomar mucha fuerza", compartió Giovana.

Una de las exposiciones que continua es World Press Photo, ya que la fotografía es una las grandes pasiones de Franz Mayer y esta exposición cuenta con una audiencia fiel que año con año regresa. "Nos hemos dado cuenta que esta misma audiencia de WordPress Photo regresa también a buscar programación de muy alta calidad en la misma línea temática", dijo Jaspersen.

Este 2025 también buscarán dar más voz y espacio a la diversidad. "Tenemos una línea de trabajo continua a lo largo de todo el año en relación a Franz Diverso. En muchas ocasiones, creemos que temas de la diversidad están muy anclados a determinada agenda calendárica y creemos que la diversidad hay que celebrarla todo el año, la inclusión hay que celebrarla todo el año", agregó.

Lista de exposiciones del 2025

Giovana Jaspersen presentó las exposiciones que este año se instalarán el Fran Mayer, una programación variada que seguramente cautivará a más de uno, así que aquí la compartimos:

Enero

Bordar el fuego. Marta Moreno.

En esta exposición, la artista contemporánea Marta Moreno fusiona arte e historia a través del punch needle. La artista reinterpreta los fuegos artificiales e invita a explorar la conexión entre la pirotecnia ancestral y sus infinitas posibilidades artísticas.Esta exposición se realiza en colaboración con la galería Proyecto H, en el marco de la feria de arte ZONAMACO.

"Creemos que recordar cómo la belleza y el impacto que puede tener una práctica como esta en realidad, en muchas ocasiones va más allá del cielo, de la luz y que tenemos otro tipo de registros también que nos permiten seguir dando futuro al pasado y poder hacer registro esta tradición también hacia los futuros años, sin que dejemos de la belleza y lo que ha significado durante cientos de años para las personas ver el cielo iluminado, ver estas hermosas figuras diseñadas en el cielo y todo lo que significaba pensar en esto hace 200 años", destacó Giovana Jaspersen.

Febrero

Imprescindibles. Maestros del grabado europeo.

Esta exposición itinerante del Franz Mayer regresa tras haber estado en Toluca. La colección incluye piezas clave de grandes maestros europeos del grabado como Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn y Francisco de Goya.

"La tendremos en lo que era eh la pinacoteca de Franz Mayer en nuestra sala permanente, porque creemos que en realidad el tener piezas y nombres de este tamaño y tenerlos en bodega es siempre una lástima y lo que queremos es poder acercarlos a a las audiencias y que finalmente si tenemos un tesoro como este en el acervo que podamos ponerlo al alcance de las personas".

Antonio. Moda indomable.

Esta exposición permitirá observar bocetos, fotografías, atuendos, películas y revistas del ilustrador de moda Antonio Lopez (1943–1987) provenientes de The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, el Art Center College of Design y colecciones privadas. Antonio. Moda indomable. cuenta con la curaduría de Anne Morin.

Antonio Lopez trabajó con grandes diseñadores de moda como Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Kenzo, Missoni y Versace; sus creaciones estuvieron en pasarelas y llegaron hasta el estilo cotidiano, dio origen a lo que hoy se conoce como street fashion de finales de los años setenta y ochenta.

"Antonio López nos tiene muy entusiasmados a todos, también por hacer justamente estos procesos también de reivindicación histórica", destacó la directora del museo. "Estaba [Lopez] en el centro de de una, digamos, una fiebre que sucedía no únicamente a nivel moda o a nivel creativo, sino también a nivel social, estas primeras luchas de las diversidades, estas primeras exposiciones y todo lo que sostenía el poder tener una gráfica o ilustraciones como estas que estaban muy enfocadas a determinadas poblaciones, pero por otra parte ver lo que sucedía con los grupos creativos y artísticos de ese momento tanto en París como en Nueva York y cómo se iba despertando algo que hoy nos parece muchísimo más asequible y mucho más cercano, pero que en ese momento marcó un hito en los procesos que y en la moda a nivel mundial".

Marzo

Ellas diseñan. 1965-2025.

Esta exposición que llega en marzo al museo, se integra con el trabajo de 27 diseñadoras editoriales mexicanas de diferentes generaciones.

Giovana Jaspersen compartió que hace un par de años comenzaron con la experiencia de diseño en femenino en el museo, este año se enfocaron en la parte editorial.

"En el caso del diseño editorial, además y justo al tenerlo acotado en una temporalidad, en el museo nos parece fundamental el poder visibilizar a las personas que hay detrás de un proceso colectivo como es el libro [...]. Pensamos muy poco en los talentos y el diseño que hay detrás de un libro, esos talentos y esos procesos tienen nombre y apellido y además en nuestro país Hay una escuela de las mujeres que es absoluta y que es muy profunda en relación al diseño editorial. Es decir, podríamos hablar de las grandes pioneras como Peggy Espinosa o Beatriz o Azul Morris, pero también en las nuevas generaciones hay mujeres que están haciendo cosas muchísimo más contestatarias, que están trabajando gráfica, eh que está dando la vuelta al mundo", destacó Jaspersen.

Diseña México.

"Diseña México en realidad es otra de nuestras exposiciones que tiene audiencia ritual, vuelven año con año a ver Diseña México, pero además nos emociona mucho porque participan muchos jóvenes, participan muchos estudiantes y es que el museo se vuelva a convertir en este espacio de exhibición donde un diseñador muy talentoso pueda venir con su familia y mostrarse en sí mismo expuesto en un museo, creemos que nos recuerda también esta parte del poder simbólico de los museos y lo que significan hacia el exterior con la construcción de los símbolos".

El Premio Diseña México reconocerá las propuestas más innovadoras del diseño industrial, gráfico, digital, de producto y moda en el país, con una mirada actual y enfocada hacia el futuro.

Ideas en tránsito. No construidos, Enrique Norten/TEN Arquitectos

Este año, el Museo gira la mirada hacia la arquitectura contemporánea nacional. En colaboración con el arquitecto mexicano Enrique Norten y TEN Arquitectos y bajo la curaduría de Pedro Gadanho, la exposición presentará planos, dibujos y maquetas de proyectos que se quedaron en el tintero, dando la oportunidad de revisar y recrear estas propuestas arquitectónicas desde nuevas posturas.

Junio

Pierre & Gilles

Esta exposición del dúo francés, conformado por Pierre Commoy y Gilles Blanchard entablará un diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo. Sus obras exploran la relación entre el arte, la cultura popular, la religión y la sexualidad. Una exposición con propuestas provocadoras que le darán una nueva vista a las salas permanentes del Museo, Destaca que es la primera vez que se podrá disfrutar de su obra en México.

"Ellos trabajan mucho la construcción del símbolo, los dos vienen de familias muy tradicional francesas, los dos fueron formados también en la lógica de la religión católica y mucho de lo que hacen en sus proyectos es justamente el tomar un símbolo del espectáculo, del porno, de la moda, de lo que sea y llevarlo a la lógica del simbolismo religioso, de la devoción, trabajan mucho con elementos que tenemos en nuestro propio acervo y creemos que este diálogo nos permitirá, por una parte, reconfigurar el acervo y verlo de manera distinta", reveló la directora del museo.

Julio

World Press Photo

Esta es una de las exposiciones que más espera el público. Este 2025, la organización celebra 70 años y el Franz Mayer la recibe por vigésima sexta ocasión. La Fundación World Press Photo organiza el concurso internacional de fotoperiodismo más importante en el mundo y en el Franz se presentará una selección de las imágenes ganadoras; una muestra que invita a la reflexión y acerca a todos a la fotografía.

"Siempre hemos creído que WordPress Photo es un ejercicio de escucha para cuestiones que no por ser lejanas nos deberían de ser ajenas y para también para ver eh lo que está sucediendo alrededor del mundo".

Agosto

Japón: del mito al manga.

Esta fascinante exposición organizada por el Victoria & Albert Museum cautivará a chicos y grandes. Esta expo reunirá elementos de moda, artículos de anime, videojuegos, todos los elementos llevarán a los visitantes a un viaje a través de los mitos, criaturas y leyendas japonesas.

"Esta sin duda es nuestra exposición, creemos, de mayor audiencia del año. Además nos emociona muchísimo porque es la primera vez que viene una exposición del Victorian Albert a México [...] Es una exposición que está pensada y creada para toda la familia, para que puedan venir infancias, para que puedan interactuar con determinados elementos de la exposición. Creemos, además, que es una manera de dar continuidad a estas nuevas relaciones que hemos formado con determinadas audiencias, como lo fue la audiencia de 31 minutos y que está muy relacionada con la nostalgia reciente".

Octubre.

Orquídeas. Expo-venta.

Franz Mayer tenía un profundo interés en las orquídeas, pasión que compartió con su amigo Ing. Erik Hagsater y que los llevó a ser miembros fundadores de la Asociación Mexicana de Orquideología, por lo que el claustro del Museo se llenará de vida con más de 100 plantas otoñales pertenecientes a cerca de 20 especies silvestres mexicanas.

Rodney Smith. El final comienza aquí.

Por primera vez en México se presenta la obra del fotógrafo estadounidense Rodney Smith. Su trabajo, que trasciende la realidad, transporta al espectador a un universo surrealista, puro y sublime. Con piezas provenientes de The Estate of Rodney Smith, esta exposición ofrece una profunda reflexión sobre la fotografía como respuesta creativa a la realidad.

Diciembre

¡Moda hoy! Diseño de moda latinoamericanx y latinx.

Por primera vez se podrá disfrutar de de la muestra originalmente expuesta en The Museum at FIT (Fashion Institute of Technology). En colaboración con la Colección Matter Matters, se presentará el trabajo de destacados diseñadores latinoamericanos y de herencia latina.

"Creo que también el que comprendamos eh cuáles son las, digamos, las nacionalidades o las tierras o las identidades que están detrás de las grandes casas de moda. En muchas ocasiones, la moda como esta construcción muy occidental, muy europea, eh olvidamos también que detrás de nombres como Carolina Herrera, Óscar de la Renta, en realidad ahí latinoamericanos sosteniendo grandes casas de moda que ahora son fundamentales a nivel mundial", destacó Giovana Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer.

Es importante mencionar que las fechas exactas de cada inicio de exposición se irán revelando en las redes del Museo, además de que en julio habrá una exposición sorpresa.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.