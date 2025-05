EU frena tráfico de armas hacia México; se han asegurado 11 mil desde enero: CBP

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Las autoridades estadounidenses han logrado interceptar alrededor de 11 mil armas de fuego que pretendían enviarse hacia los cárteles mexicanos a través de la frontera norte, según dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa, la CBP presentó un informe sobre los avances que se han realizado en materia de seguridad fronteriza en lo que va de 2025, destacando los aseguramientos de armas y municiones que se han efectuado desde el 20 de enero, cuando inició el segundo periodo de Donald Trump como Presidente de EU.

Según lo reportado por Brendan Iber, agente especial a cargo de la Oficina para el Control de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés), desde que Trump volvió a la Casa Blanca, la ATF ha evitado que alrededor de 11 mil armas "caigan en las manos de peligrosos criminales o terroristas", incluidos los cárteles mexicanos.

En la conferencia, la CBP expuso algunas de las armas y municiones que se pretendían introducir a territorio mexicano, entre las cuales hay rifles de alto calibre, armas semiautomáticas e incluso granadas termobáricas.

"Ésta es una pequeña representación de lo que nuestros agentes ven semana a semana", señaló Iber, quien resaltó la colaboración entre las diferentes agencias de seguridad estadounidenses para disminuir el tráfico de armas hacia México y otros países.

El anuncio de las 11 mil armas que se han incautado en la frontera norte se dio en la misma conferencia donde Brendan Iber declaró que el Presidente Donald Trump ordenó reforzar la lucha contra el tráfico de armas y evitar así que el narcotráfico se fortalezca en territorio mexicano.

"Trabajamos para el Presidente Donald Trump y la Fiscal general Pam Bondi, y su instrucción [de Trump] es aplicar mano dura en el tráfico de armas de fuego. Ahora que han designado a algunas de estas organizaciones como terroristas. [...] Se abre una amplia gama de cargos nuevos o adicionales que podemos añadir", dijo el agente especial de la ATF, en Phoenix, Arizona.

En el evento también estuvieron presentes los principales líderes del área de Aduanas y Protección Fronteriza de EU; Investigaciones de Seguridad Nacional; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; y el Fiscal estadounidense para el Distrito de Arizona.

“El contrabando de armas no es sólo un delito grave, sino que alimenta la violencia en ambos lados de la frontera y socava gravemente las leyes de nuestro país”, declaró Ray Rede, agente especial adjunto a cargo de HSI Arizona. “Sólo mediante una estrecha coordinación con las agencias policiales asociadas que comparten inteligencia, podremos trabajar juntos para desmantelar las redes detrás del tráfico de armas y así mantener la seguridad de nuestras comunidades”, agregó.

Sobre el tema, John Nokes, agente a cargo de la División Regional de Louisville de la ATF, añadió que los "los cárteles se han infiltrado en los Estados Unidos a través de la frontera sur", por lo que prevenir el que armas y municiones lleguen a sus manos resulta una acción primordial.

Flanking a display of seized weapons, leadership from @DFOTucson, @HSIArizona, @ATFPhoenix, @USAO_AZ today announced achievements in the interdiction of outbound weapons at a press event in Nogales. Cartels designated as FTOs=enhanced sentences. More: https://t.co/6nJ2aqARau pic.twitter.com/lx0kCjgJgg

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) May 2, 2025