Nunca vamos a aceptar a su ejército en suelo mexicano, dice Sheinbaum a Trump.

Claudia Sheinbaum respondió al artículo del WSJ en el que se aseguraba que había sido presionada por Donald Trump para permitir el ingreso de tropas estadounidenses a México.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este sábado al artículo publicado ayer en The Wall Street Journal y confirmó que Donald Trump sí le ofreció desplegar al ejército estadounidense en territorio mexicano para combatir al narcotráfico durante sus conversaciones telefónicas, a lo que se negó en defensa de la soberanía.

"Quiero decir que es verdad que en algunas de las llamadas, -pero no así como lo mencionan-, dijo [Donald Trump] '¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarles' ¿y saben qué le dije? 'No, Presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable. La soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende'", dijo durante la Universidad del Bienestar en Texcoco donde fue ovacionada por los presentes.

La Jefa del Ejecutivo se dijo abierta a la colaboración y al trabajo en equipo con Estados Unidos, pero reiteró que jamás permitirá la presencia del ejército de Estados Unidos en el país.

"No hace falta, se puede colaborar, se puede trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio", aseveró.

Sheinbaum explicó que en lugar del apoyo militar, pidió a Donald Trump detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México, petición que fue respondida ayer por el mandatario.

"Y le dije una cosa más, 'si nos quiere ayudar Presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México'. Y fíjense lo que son las cosas, el día de ayer dió una orden el Presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país", celebró.

Finalmente, la Presidenta refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía que es mandato del pueblo de México, que insistió es un país libre, independiente y soberano.

"Colaboración sí, cooperación sí, subordinación no. Siempre defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la Presidenta de la República esa es la grandeza de México", expresó.

¿Qué dijo el diario sobre el despliegue militar de EU en México?

El viernes el WSJ publicó un reporte en el que aseguró que el despliegue de tropas estadounidenses en México había sido un punto de fricción en la conversación telefónica de 45 minutos que Trump y Sheinbaum sostuvieron el pasado 16 de abril, “cuando Trump presionó para que las fuerzas armadas estadounidenses asumieran un papel protagónico en la lucha contra las bandas de narcotraficantes mexicanas que producen y trafican fentanilo a Estados Unidos.

Según las fuentes consultadas por José de Córdoba, reportero de WSJ en México, y Santiago Pérez, editor adjunto del diario para América Latina, en la conversación Sheinbaum le dijo a Trump que su Administración cooperaría en asuntos como el intercambio de inteligencia, pero no aceptaría una presencia militar directa”.

Trump ha dicho públicamente que Estados Unidos tomaría medidas unilaterales si México no desmantela los cárteles. "México les tiene muchísimo miedo a los cárteles", declaró Trump a la cadena en español Fox News poco después de la conversación del 16 de abril. "Queremos ayudarla. Queremos ayudar a México, porque no se puede gobernar un país así. Simplemente no se puede", citaron los periodistas en su reportaje para WSJ.

Trump y Sheinbaum declararon que dicha llamada fue productiva, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la sólida cooperación bilateral está dando resultados y creando una frontera históricamente segura.

“Pero México aún debe hacer más para proteger a los estadounidenses de las peligrosas organizaciones terroristas extranjeras y de las drogas y la violencia que inundan las comunidades de ambos lados de la frontera”, insistió la funcionaria federal.

De acuerdo con Córdoba y Pérez, los funcionarios mexicanos dijeron que México no consentirá una presencia militar estadounidense debido a la complicada historia de ambos países, que incluye dos invasiones desde 1846.

“Sheinbaum ha gestionado con destreza los desacuerdos con Trump y su administración en materia de seguridad, inmigración y comercio, según funcionarios mexicanos y estadounidenses. Ha evitado la confrontación y ha enfatizado la cooperación bilateral. Ha cumplido con muchas de las exigencias de Trump, como frenar la migración ilegal y abastecer de agua a los agricultores texanos, que escasean. Habla con Trump sin intérpretes, ya que habla inglés con fluidez y vivió en California durante años”, expone el reporte.