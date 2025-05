Trump "obligó” a Sheinbaum a impedir que medio millón de migrantes llegara a EU: Noem.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- Kristi Noem, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, aseguró este miércoles que el Presidente Donald Trump "obligó" a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a devolver más de medio millón de migrantes para que no llegaran la frontera.

"Son personas que nunca llegaron aquí porque recibieron el mensaje, porque usted fue tan agresivo”, comentó Noem y le agradeció a Trump por sus acciones.

NOEM: "The President of Mexico told me that she turned around over a half a million [migrants] before they ever reached our border. We should be counting those as deportations because they never even made it to the border because she turned them around, because you forced her to" pic.twitter.com/cZwpXrVQ9y

