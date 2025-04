Trump reafirma aranceles contra China: "nos estafaban como nadie", dice

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desestimó este martes que los aranceles impuestos a China podrían aumentar los costos para las y los estadounidenses y aseguró que el gigante asiático asumirá el precio.

Durante la conversación con el periodista Terry Moran, el mandatario estadounidense refutó la sugerencia de que los aranceles incrementarán los precios de los productos en Estados Unidos. Donald Trump mantiene una guerra comercial con China, Nación a la que ha decidido aumentar 125 por ciento los aranceles desde principios de abril.

.@POTUS on China tariffs: "They deserve it ... China probably will eat those tariffs ... They were making, from us, a trillion dollars a year. They were ripping us off like nobody's ever ripped us off ... They're not doing that anymore." pic.twitter.com/PFyv17gnSu

