La petición de México se escucha: Trump pide reforzar lucha contra tráfico de armas

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) "mano dura" en el combate al tráfico de armas de fuego hacia México para evitar que el narcotráfico adquiera más fuerza.

La declaración sucedió en un evento de prensa interinstitucional, donde el agente fue flanqueado por una gran exhibición de armas incautadas y en el que estuvieron presentes los principales líderes del área de Aduanas y Protección Fronteriza de EU; Investigaciones de Seguridad Nacional; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; y el Fiscal estadounidense para el Distrito de Arizona.

“El contrabando de armas no es sólo un delito grave, sino que alimenta la violencia en ambos lados de la frontera y socava gravemente las leyes de nuestro país”, declaró Ray Rede, agente especial adjunto a cargo de HSI Arizona. “Sólo mediante una estrecha coordinación con las agencias policiales asociadas que comparten inteligencia, podremos trabajar juntos para desmantelar las redes detrás del tráfico de armas y así mantener la seguridad de nuestras comunidades”, agregó.

.@ATFPhoenix SAC Brendan Iber delivered remarks at a press conference today in Nogales, Arizone, alongside @CBPArizona, @HSIArizona and @USAO_AZ to highlight interagency efforts to combat the trafficking of firearms to Mexico. More at https://t.co/V0u6w9GFIZ. #StopGunTrafficking pic.twitter.com/F7IZSE6C4r

— ATF HQ (@ATFHQ) May 2, 2025