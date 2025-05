La pareja de Lupita TikTok es arrestada por presunto delito de violación equiparada

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo “N”, pareja de la creadora de contenido conocida como Lupita TikTok y padre de su hija, fue detenido este sábado por su presunta responsabilidad en el delito equiparable a la violación, en prejuicio de la propia influencer.

La Fiscalía General del estado (FGE) de Nuevo León informó que el hombre de 47 años fue capturado mediante una orden judicial en el municipio de Juárez, y recluido en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanecerá hasta que se lleve a cabo la audiencia inicial y determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto habría sostenido relaciones sexuales con la tiktoker de 22 años, quien fue diagnosticada con condición de vulnerabilidad cognitiva. El acto sexual derivó en el nacimiento de una hija que hoy tiene un mes de nacida.

A raíz de la discapacidad de la creadora de contenido, las autoridades presumen que no se encontraba en condiciones de otorgar su consentimiento para sostener una relación sentimental con Ricardo "N", así como de asumir las responsabilidades de la maternidad.

La joven es conocida en redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok, por el contenido de humor de sus mensajes. Fue en esa misma plataforma donde hizo público su embarazo y presentó al hoy detenido como su pareja sentimental.

Sin embargo, la situación tomó un giro radical luego de que, el pasado 27 de abril, Lupita TikTok y su pareja ingrsaron a su hija recién nacida al Hospital Regional Materno Infantil en Guadalupe, donde fue atendida por síntomas de deshidratación, fiebre y signos de descuido. Acto seguido, el personal médico notificó de inmediato a las autoridades, como establece el protocolo, para resguardar a la menor.

Hasta el momento, la recién nacida sigue internada en el hospital bajo un pronóstico reservado sujeto a evolución médica.

El pasado 28 de abril, la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo León, Mariana Rodríguez, dio a conocer que la menor podría quedar bajo resguardo del organismo en el programa “Capullos”, mientras se define su situación legal y familiar.

Asimismo, explicó que las autoridades se encuentran con las investigaciones pertinentes del caso, debido a que es posible que se hayan cometido negligencias con la bebé.

“Hay un tema de consumo de sustancias de por medio. No es un tema de quitar o no a la bebé, es que hay un tema de abuso de sustancias que no es aceptable para una recién nacida”, explicó la también esposa del Gobernador Samuel García, en sus historias de Instagram.