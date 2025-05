Córdova, Chapoy, Fox y más llaman a no votar en la elección judicial del 1 de junio

A pocos días de que se realice la elección judicial, personajes como Lorenzo Córdova, Vicente Fox y Paty Chapoy emprendieron una campaña en redes sociales para llamar a la población a que no participe en dicho ejercicio democrático.

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– A 15 días de la elección judicial, el bloque opositor está convocando en redes sociales a no acudir a votar por los juzgadores, a la par de que exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como Lorenzo Córdova la han calificado como "absurda".

Con el hashtag #DomingoNegro y #NoAlFraudeJudicial, una organización identificada como Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP) está invitando a manifestarse el domingo 1 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

“La elección judicial es una burla: ¡Sal a marchar este 1 junio! No seas parte de la destrucción de la república”, tuiteó Denise Meade, conductora de Fórmula y coordinadora de la organización civil “México Unido”.

A la par, comunicadores de TV Azteca, la televisora del magnate Ricardo Salinas Pliego, también están llamando a no participar en la elección para renovar al Poder Judicial.

“No votes por la farsa judicial, no seas cómplice de pendejos”, dice un flyer publicado por Paty Chapoy, conductora del programa de espectáculos "Ventaneando".

A este intento de boicot se ha unido el expresidente panista Vicente Fox. Desde X escribió esta mañana: “Toda mi vida he llamado a votar, pero el 1 de junio no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores. ¡Esto no es una democracia, es control absoluto!, ¡defendamos el estado de Derecho”.

Asimismo, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova –quien fue vocero de la denominada marea rosa que se alió con el PRIAN– dijo esta semana que la elección “es absurda y sólo tiene el propósito de adueñarse del Poder Judicial“, mientras que la exconsejera María Marván mencionó una falta de certeza en las reglas de la elección.

Ante ello, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, lamentó estas declaraciones políticas de personas que nunca han organizado estas inéditas elecciones.

“Me parece muy grave que hagan estas declaraciones quienes han sido parte de este Instituto y que han sabido todos los procedimientos que le han dado certeza a los procesos electorales. Es muy lamentable que quienes ya no estén, en su calidad de exconsejeros, opinen sobre lo que está sucediendo en este proceso que, además, jamás les tocó realizar”, dijo a pregunta expresa en la rueda de prensa del jueves.

Y agregó: “Opiniones de carácter político, revestidas de conocimiento electoral, no es lo que nos toca a nosotros”.

