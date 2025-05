La “rudeza innecesaria” de CNTE pone a prueba la paciencia de los capitalinos y la 4T

La Presidenta Sheinbaum reiteró que no hay presupuesto federal suficiente para el regreso al antiguo sistema de jubilación y pensiones sin Afore. “Hay diálogo, hay apoyo a las maestras y maestros de México, pero hay temas en los que no podemos avanzar más porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto permanentemente”, declaró el miércoles.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suman una semana de movilizaciones que han puesto de cabeza a la Ciudad de México, con bloqueos, destrozos, agresiones a periodistas y la amague de mover el plantón que mantienen en el Zócalo capitalino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ya se encuentra paralizado por las manifestaciones. Todo esto, aún cuando se encontraba instalada una mesa de diálogo con las autoridades federales.

La propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo canceló este viernes el encuentro que tenía agendado con integrantes de la CNTE al cuestionar que mantengan sus propuestas aún cuando desde el Gobierno federal se han escuchado sus demandas, como ha sido el aumento salarial y otorgarles una semana más de vacaciones.

No obstante, los miembros de la CNTE insisten en exigir la eliminación total de la Ley ISSSTE de 2007 para tener una jubilación sin afores, y , además, un aumento salarial mayor al 9 por ciento anunciado el Día del Maestro.

El miércoles los maestros de la CNTE llevaron su presión hasta afuera de Palacio Nacional cuando intentaron boicotear la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el acto agredieron a periodistas que se encontraban presentes.

“No tendrían por qué haber golpeado a reporteros [...] Estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, pero para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes, hay cosas que no están bien", dijo Sheinbaum el viernes desde Palacio Nacional.

Al final, la conferencia matutina sí se realizó aunque con intervenciones por videollamada de integrantes de la prensa o de funcionarios como el titular de la Agencia Regulatoria de Transporte, Andrés Lajous.

Durante el intento de boicot a la conferencia matutina, se registró una agresión contra uno de los comunicadores asistentes, a quien se le tiró su celular con el que grababa la protesta. Los profesores de la CNTE han dicho previamente que hay “infiltrados” en el movimiento.

“La CNTE no se vende, la CNTE no se da, porque tiene maestros con mucha dignidad”, gritaron profesores esta mañana afuera de Palacio Nacional para iniciar con una rueda de prensa alrededor de las 8:00 horas.

La maestra Jeny Aracely de la sección 22 de Oaxaca explicó que bloquearon el acceso a Palacio Nacional “por la cerrazón” por parte del Gobierno federal a sus demandas principales. Los maestros acusan que ninguna de las mesas de diálogo con el Gobierno federal han sido satisfactorias y exigían la reunión con Presidencia antes del viernes. Ésta incluso ya fue cancelada.

El miércoles, la Presidenta Sheinbaum reiteró que no hay presupuesto federal suficiente para el regreso al antiguo sistema de jubilación y pensiones sin Afore. “Hay diálogo, hay apoyo a las maestras y maestros de México, pero hay temas en los que no podemos avanzar más porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto permanentemente”, declaró el miércoles.

La Presidenta expuso ese mismo día que el diálogo se ha dado con su gabinete, incluyendo el área de pensiones de Hacienda, pero se atenderán sus demandas dependiendo del presupuesto federal que se tiene.

“Nosotros planteamos 9 por ciento de aumento salarial este año y, a partir de septiembre, 1 por ciento más en este apoyo a los profesores, de tal manera que será el 10 por ciento de aumento salarial. Por otro lado, hemos hablado del congelamiento de la edad de las pensiones para aquellos maestros que están en el décimo transitorio. Desde que estuvo el Presidente López Obrador se hizo el fondo de pensiones para el Bienestar para que todos los maestros que están en cuentas individuales puedan tener una pensión digna equivalente al salario medio del IMSS. En el caso de la Reforma Educativa que se echó para atrás con el Presidente López Obrador, quedó un esquema en el que la gran mayoría de maestros no está de acuerdo; entonces, en ese caso, para sustituirlo nos pongamos a platicar con la base para poder saber cómo se va sustituir”, aseguró la Presidenta Sheinbaum.

Para seguir exigiendo una reunión pronta con la Presidenta Sheinbaum, el grupo de profesores de la CNTE instaló un plantón durante horas en la avenida Reforma, lo que –una vez más- afectó a miles de usuarios del Metrobús que se trasladaban al trabajo, escuela u otros destinos.

Además, acudieron a las embajadas para entregar documentos para que intervengan ante el Gobierno federal y no han descartado bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de la CDMX. “¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!”, gritaron al final de la rueda de prensa. “¡Ni UMAs, ni afores, sistemas solidarios de pensiones!”.