"Hay diálogo permanente" con la CNTE; no veo por qué cerrar Palacio Nacional: Claudia

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que existe diálogo constante con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que no comprende el motivo del bloqueo de los accesos de Palacio Nacional, el cual impidió la entrada de la prensa a la conferencia matutina.

Ante la imposibilidad de acceder al recinto, la mandataria federal transmitió su mensaje por redes sociales, mientras que algunos integrantes del Gabinete de Seguridad operaron de manera remota.

La titular del Ejecutivo recordó que ayer una comisión de la CNTE se reunió con la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que incluso se ha planteado otro encuentro el viernes. Por ello, cuestionó la necesidad del bloqueo en el Zócalo.

Explicó que las demandas han sido atendidas por los secretarios de Estado, quienes han revisado mejoras salariales y laborales. Sin embargo, reconoció que hay grupos que buscan mayores avances, aunque éstos dependen del presupuesto disponible.

Pese a las movilizaciones, la Presidenta Sheinbaum Pardo también reiteró su compromiso de diálogo permanente con los docentes.

Además, dijo que a pesar del bloqueo, el Gabinete de seguridad se realizó como todos los días, los que no pudieron llegar se conectaron por Zoom: "No se caerá en provocaciones, no habrá represión, habrá diálogo y se encontrará una salida".