CSP deja a Congreso decisión sobre toga en la SCJN; descarta reunión con Hugo Aguilar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que no tiene planeado reunirse con Hugo Aguilar, quien fue electo como próximo Ministro presidente de la Suprema Corte.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Ante la polémica que surgió a raíz de la propuesta para que las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no vistan con toga durante las sesiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que esa decisión no le corresponde al Ejecutivo, sino al Congreso, al tiempo que recalcó que la vestimenta "no define a un buen Juez".

El debate en torno a este tema inició luego de que Hugo Aguilar Ortiz, quien fue electo como el próximo Ministro presidente de la Suprema Corte en la elección judicial del pasado domingo 1 de junio, declarara su interés por dejar de utilizar el tradicional atuendo para vestir con trajes típicos de la región mixteca de Oaxaca, de donde es originario.

Durante la "mañanera del pueblo" de este martes, la Presidenta fue cuestionada sobre si dicha propuesta fue analizada por la Consejería Jurídica, a lo que Sheinbaum Pardo respondió que este tema le corresponde revisarlo al Congreso de la Unión y no al Poder Ejecutivo.

"Vamos a dejárselo al Congreso [...]. No creo que le corresponda al Ejecutivo definirlo. Se lo dejamos ahí al Congreso para que el Congreso lo defina", dijo la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo también subrayó que la forma de vestir de las y los juzgadores no define su capacidad para ejercer el cargo, pues esto se determina por los valores que guían su actuar.

"Un buen Juez no se define por una toga y un birrete. Se define por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia. La toga y el birrete es parte de un protocolo que se definió en cierta época, pero eso no define a un buen Juez", expresó.

Sheinbaum descarta encuentro con próximo Ministro presidente de la SCJN

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que hasta el momento no tiene planeado reunirse con Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá el cargo de Ministro presidente de la Suprema Corte el próximo 1 de septiembre, luego de ser el candidato más votado durante la elección judicial que se celebró el pasado 1 de junio.

Cabe mencionar que durante una entrevista en el programa "Los Periodistas", conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el canal de Sin Embargo Al Aire, el abogado oaxaqueño prometió que en su encargo como Ministro de la SCJN no cederá a presiones provenientes del Poder Ejecutivo o del Legislativo, además de que buscará promover el diálogo interinstitucional.