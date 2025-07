"Disney on Ice ¡Bailemos!" llega al Auditorio Nacional con mucha música y sorpresas

Este es un espectáculo familiar para bailar y disfrutar del talento y de las habilidades de los patinadores, además de contar con dos mexicanos que forman parte del equipo.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El espectáculo "Disney on Ice ¡Bailemos!" llega al Auditorio Nacional en la Ciudad de México para ofrecer un momento agradable para toda la familia con varios números musicales y los personajes favoritos de niños y adultos como Minnie, Mickey, Donald, Moana y Ariel (La Sirenita), entre otros.

La presentación cuenta con la participación de dos mexicanos: Jacobo Montemayor -quien se dijo muy emocionado por estar de regreso en el Auditorio Nacional- y Estibaliz Fernández, ambos explicaron los detalles de esta experiencia llena de ritmo y color.

Lo nuevo de Disney on Ice

Uno de los números favoritos es el de El Rey León, por lo que cuentan con el bastón de Rafiki. "En este segmento de El Rey León tenemos unos números maravillosos de pareja, con Simba, con Nala, pero también nos vienen a visitar nuestros grandes amigos Timón y Pumba y, yo creo que es el favorito, porque cada vez que salen a escena se escuchan los aplausos hasta arriba", dijo Jacobo.

Para esta presentación cuentan con luces nuevas y una propuesta en el hielo que- asó como lo dice su nombre- pondrán a bailar a todos.

"Son cinco historias que son Wish, Frozen 2, también tenemos El rey león, tenemos La sirenita y Moana, pero tenemos un par de sorpresas porque aquí en el Auditorio Nacional nos va a venir a visitar Stitch y como es el espectáculo de Bailemos, Mickey Mouse, Minnie, Goofy, Donald van a estar aquí también acompañándolos, mezclando algunas canciones en pues en la tornamesa de DJ", destacó Montemayor.

Talento del mundo

"Disney on Ice ¡Bailemos!" cuenta con mucho talento de sus patinadores y con una gran producción que da vida a los espacios mágicos de Disney sobre el hielo. "Somos 22 patinadores hombres y 23 mujeres, un total de 45, somos de diferentes países, somos de 15 diferentes países, hablamos más de 17 idiomas entre nosotros y pues es es un espectáculo grande", resaltó Jacobo.

Y agregó: "No solamente somos los patinadores los que estamos aquí, sino también los técnicos de sonido, de luces, de vuelos, tenemos actos aéreos, tenemos actos de rampas, tenemos diferentes áreas del espectáculo que no solamente involucran lo que es el patinaje sobre hielo [...] Tenemos innovaciones en en diferentes áreas, no solamente en lo artístico, tenemos tenemos muchas sorpresas".

¿Hasta cuándo estará "Disney on Ice ¡Bailemos!" en el Auditorio?

"Disney On Ice: ¡Bailemos!" se presenta en el Auditorio Nacional desde el 2 de julio hasta el 27 de julio (a excepción del 7 de julio) con varias funciones. Los precios de los boletos van de los 550 pesos a los 2 mil 900 y se pueden adquirir en Ticketmaster o taquillas del Auditorio Nacional.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.