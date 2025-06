Peter Pan Que Sale Mal, la divertida obra se despide del Foro Chapultepec

La obra brinda un rato de diversión a todos los asistentes, a través de la "compañía de la Universidad Tecnológica de Tlalpan" y sus múltiples errores y problemas para presentar el montaje de Peter Pan.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La obra Peter Pan Que Sale Mal entra a su etapa final en el escenario y se despide del Foro Chapultepec el próximo 27 de julio. Esta obra llena de sorpresas, risas y cosas que parecen ir mal pero que en realidad forman parte del encanto de la puesta en escena es ya una de las comedias familiares más consentidas del público.

Peter Pan que Sale Mal, que cuenta con traducción y adaptación del actor y productor Jerónimo Best, tiene más de 450 representaciones, y ha marcado a los actores que forman y han formado parte de ella. Iván Carbajal, quien interpreta a Peter Pan compartió en entrevista a SinEmbargo que aunque es bonito cerrar ciclos, siente la nostalgia en cada función al pensar que ya no verá a sus amigos, staff, productores y todos los que forman parte del teatro, cada fin de semana.

"Se disfrutan mucho las funciones, tiene una energía muy especial en 'estoy dando las últimas funciones en este foro, este de esta obra' y es muy disfrutable, pero no deja de sentirse triste también, viene también de un ciclo desde La obra que sale mal a Peter Pan, son 8 años de estar en esta compañía, entonces, sí hay mucho sentimiento de por medio", señaló Iván.

Un reto en el que todo debe salir bien

La obra nos presenta a la compañía de la Universidad Tecnológica de Tlalpan en el montaje de Peter Pan, sin embargo, parece que a este grupo nada le sale bien y la escenografía, el no tener bien memorizada la obra y otros aspectos harán de la función un desastre para ellos pero una experiencia muy divertida para los asistentes.

En la realidad, esta es una obra en la que nada puede fallar, todo está bien planeado para que funcione y provoque las risas del público. "Es muy chulo en estas obras, para que salgan mal tiene que salir muy bien, es una coreografía de principio a fin, tanto La obra que sale mal como como Peter Pan que sale mal", compartió el actor.

Peter Pan Que Sale Mal representa un reto al tratarse de una comedia, es importante sentir al público y escuchar sus reacciones para identificar si se está logrando el cometido.

"Me gusta mucho también la parte dramática, tú estás haciendo una obra, un drama y puedes sentir la comprensión de la gente y la energía, es un arte de vivo, pero en una comedia como esta, la reacción de la gente se debe de escuchar, la risa, de que la gente esté ahí gritando [...], como la gente interactúa, o sea, que se meten con Garfio, que aplauden, que gritan, que les cae mejor un personaje que el otro, entonces se van identificando más con una relación que con otra y todo eso tiene que estar pasando en ese momento, sí es más complejo, porque cuando no sucede o no es tan fuerte esa reacción, también se siente como entonces eso te implica más energía", destacó Carbajal.

Energía y no confiarse entre los aprendizajes

La obra deja varios aprendizajes para Iván como la importancia que tiene la energía en escena y dar lo mejor.

"Siempre el rigor de sobra, no puedes confiarte un solo segundo, por más de 400 funciones que llevan, algo realmente podría salir mal y eso podría ser muy peligroso realmente; el sumarme siempre a la energía de los demás también, de repente uno puede venir más cansado que otras veces, pero tienes compañeros y es sumar la energía o dar tu energía para que el otro compañero también se sume a eso y se pueda contar la historia de la mejor manera posible".

Respecto a su personaje, Iván explicó que disfruta mucho interpretar a Peter Pan ya que tiene varias capas, su personaje es Jonathan, al actor que que interpreta a Peter Pan; su personaje viene de la obra que sale mal y ahora se le da la oportunidad d ser el protagonista por lo que siente que es su mejor momento y la estrella.

"No es una mala persona, es un actor que está agarrando la oportunidad y está buscando la fama. Le toca hacer Peter Pan y las cosas me empiezan a salir de una forma que él no esperaba", apuntó.

Teatro en México

Esta obra originalmente se presenta en Londres, en México se presenta con una destacada producción y actuaciones que la ubican en un gran nivel. "Es muy admirable y lo quiero remarcar, no es fácil hacer teatro en México, nada fácil y lo que logró con esta obra en particular me parece de mucho valor".

Peter Pan que Sale Mal tiene el mismo diseño al de los montajes que se hicieron en Broadway y Londres; realizados en su mayoría con talento nacional: la escenografía a cargo de Emilio Zurita, vestuario de Estela Fagoaga, iluminación de María Vergara, sonido de Miguel Jiménez, traducción de Jerónimo Best, producción ejecutiva Pepe Valdés, dirección de Adam Meggido, quien es el director original de las puestas en Londres y Broadway producción de Próspero Teatro, Camilla Brett y Jerónimo Best con Billy Rovzar de Lemon Studios.

De acuerdo con Carbajal, en México se hace mucho teatro, desde producciones independientes hasta teatro con producciones mucho más grandes, todas con muy buen nivel. "Puedes encontrar obras pequeñas entrañables y producciones grandes de realmente de un cuidado de cada aspecto muy profesional, o sea, que no le piden nada a otras".

Además de Iván Carbajal, el elenco está integrado por Dai Liparoti, Daniel García, Ana Sofía Quintanilla, Jose Dammert, Ricardo Maza, Jerónimo Best, Sandra Cecilia, Danielle Lefaure, Daniel Haddad, Christopher Aguilasocho, Miguel Tercero, Américo del Río, Roció Leal, Fernando Memije, Ramón Cadaval y Diego Cossio.

Peter Pan que Sale Mal se presenta en el Foro Cultural Chapultepec con funciones los días viernes a las 20:30 horas, sábados 17:00 horas y 20:30 horas y domingos 17:00 horas.

