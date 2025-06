Conejo Blanco, Conejo Rojo, regresa el audaz experimento a La Teatrería

Conejo Blanco, Conejo Rojo es una propuesta fuera de lo común en el que los actores no tienen idea previa de lo que harán en el escenario hasta el momento de su presentación; la única regla -para los asistentes y actores- es no revelar nada tras ver la obra.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- La obra Conejo Blanco, Conejo Rojo regresa a La Teatrería para poner a prueba a más actores con su experimento teatral que brinda una experiencia inigualable en donde no hay ensayo, director y los actores conocen el guion y lo que harán hasta estar en el escenario.

Esta puesta en escena escrita por el dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour se estrenó en 2011 en Edimburgo y el festival Summerworks, ha sido traducida a 20 idiomas diferentes.

Para participar como actor en esta obra existe una regla: no haberse presentado antes en la obra, ni haber asistido como público.

Esta nueva temporada, que inició el 27 de mayo, contará con la participación de reconocidas figuras del teatro, cine y televisión como Erika de la Rosa el 17 de junio a las 18:00 horas; el mismo día Horacio García Rojas se presentará a las 20:30 horas; Oka Giner el 24 de junio; Carmen Sarahí el 1 de julio; mientras que Litzy estará el 8 de julio a las 18:00 horas y más tarde ese mismo día Carla Medina a las 20:30 horas.

También estará Damián Cervantes el 15 de julio; Regina Voce el 22 de julio y para cerrar habrá dos funciones: el 29 de julio Andrea Legarreta se ofrecerá función a las 18:00 horas y Estefanía Villareal a las 20:30 horas.

Una experiencia única

La actriz Erika de la Rosa será la encargada de presentar Conejo Blanco, Conejo Rojo este 17 de junio a las 18:00 horas, experiencia que la tiene muy nerviosa.

"Estoy muy nerviosa, pero muy, no me entiendes el nivel de nerviosismo; ayer en en la premier de mentiras me topé a varios amigos y María León me decía: 'Güera, disfrútalo, te va a encantar, está superbien hecho, está hecho para que lo disfrutes, te lo juro, no está hecho para que estés estresada, no tienes que hacer las cosas bien, ni mal. O sea, nada más súbete y disfrútalo'", dijo Erika en entrevista a Magazine de SinEmbargo.

Erika, quien ha participado en telenovelas, series, cine y teatro, como la obra Cinco mujeres usando el mismo vestido, contó que ella suele ser muy organizada y estructurada, además de que se prepara mucho para sus proyectos por lo que Conejo Blanco, Conejo Rojo es un reto.

"Si no tengo idea de qué es, a qué me voy a subir al escenario, me puede dar algo, pero me imagino que todo llega cuando tiene que llegar y si me llega esto ahorita, pues es que algo importante tengo que soltar. Justo yo estoy viendo esta experiencia desde un ángulo profesional, obvio, pero también personal. Estoy muy emocionada, la verdad", agregó.

Entrenamiento actoral

Esta puesta en escena regresa ala esencia del teatro a las bases de los interpretes y Erika lo tiene claro, por lo que para ella presentarse será como "un momento de entrenamiento actoral". Explicó que cada año sigue preparándose en talleres con distintos directores mexicanos y extranjeros

"Yo soy una actriz que me gusta mucho entrenar, entonces lo siento un poquito como eso, como cuando entras a la duela y tienes que calentar tu cuerpo y lanzarte a la improvisación, ¿sabes? que que es como el parte aguas del entrenamiento de ese día. [...] Siento que entro con esa mentalidad, vengo a hacer un un ejercicio histriónico. La diferencia es que voy a estar acompañada de gente que me conoce ya, y cuando estás en una duela con gente que va a entrenar igual que que tú pues te sientes en otro tipo de de confianza", compartió de la Rosa.

Teatro mexicano

El teatro mexicano vive un momento que llama la atención, ya que, para quienes gustan de este arte, hay muchas opciones de mucha calidad.

"Yo creo que México tiene, desde hace varios años ya, una cartelera superrica desde musicales, obras de cámara, en cualquier género, unipersonales, de ensamble y con estrellas invitadas internacionales y con actores que ves en en cualquier serie y luego los ves en el Teatro Milán o en la Teatrería o en el Helénico".

Erika destacó a la comunidad de actores del país, de la que mencionó es "fuerte, interesante y supertalentosa".

"Yo siento que México está a la altura de Buenos Aires, de Nueva York, de Londres, de ponernos a a competir con el nivel de talento que hay en en la industria teatral".

