La Tiendita de los Horrores vuelve a la CdMx con funciones a costo accesible

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- La puesta en escena La Tiendita de los Horrores regresa al Teatro Hidalgo de la Ciudad de México para una corta temporada de sólo seis semanas y tendrá funciones con un precio especial de 150 pesos todas las localidades.

Juan Torres, productor de la obra, compartió en conferencia de prensa que ya habían presentado este proyecto el año pasado, sin embargo están muy felices de volver aunque no era algo que tuvieran planeado.

Torres explicó que su temporada terminó una semana antes de Semana Santa, pero llegó el Día Mundial del Teatro, por lo que para celebrar este día decidieron regalar dos funciones a todo el público con un costo de localidades a 150 pesos para poder hacer accesible su trabajo a otros bolsillos.

El momento que pasaron en esas dos funciones les dejó un mensaje importante y es que notaron que "el teatro necesita ser rentable, pero también el teatro necesita darle a la gente muchas facilidades para que puedan venir al teatro, para que el teatro siga vivo".

Así que de las 6 semanas que estarán en cartelera, las funciones de los jueves a las 8 pm y viernes a las 5:30 pm de las primeras tres semanas los boletos tendrán un costo de 150 pesos, todas las secciones del teatro. Las otras funciones que sucedan el sábado, domingo y la segunda función del viernes, tendrán costo normal.

Con este regreso a los escenarios, Juan Torres anunció que Lorena de la Garza se integra como Audrey durante las primeras dos semanas.

"Es de los musicales que más me gusta y bueno, cuando me enteré que se estaba gestionando o generando La tiendita de los horrores que estaban ya haciendo audiciones, yo fui quien me acerqué con Juan para para decirle que yo quería formar parte de esto [...] Nunca aspiré a ser Audrey porque sí soy bien ubicada, ¿verdad? Pero me me encantaba, o sea, el proyecto en sí, este musical es maravilloso, la historia, la musicalidad y esta parte de las Ronnetes, me parece fascinante", dijo Lorena de la Garza.