VIDEO ¬ Agentes del ICE orinan en patio de escuela de Los Ángeles a plena luz del día

Los Ángeles, 4 de julio (LaOpinión).- Cerca de una decena de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron captados en video orinando cerca del patio de juegos después de invadir la propiedad de una escuela, denunciaron funcionarios de Pico Rivera al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Miembros del Distrito Escolar Unificado de El Rancho (ERUSD) dijeron que el incidente ocurrió el 17 de junio, cuando unos 10 vehículos marcados y no marcados con agentes federales ingresaron al estacionamiento del Rubén Salazar High School.

Personal de la escuela informó a los agentes que no tenían permiso para entrar o permanecer en el campus, por lo que les pidieron que se retiraran.

“Tenga en cuenta que en ningún momento se ofreció o proporcionó una razón legal o legítima de por qué los agentes de ICE ingresaron y permanecieron en las instalaciones de la escuela, ni proporcionaron ninguna orden judicial”, dijo el distrito escolar en el escrito dirigido a la Secretaria de DHS, Kristi Noem.

ICE caught on camera trespassing at L.A. school—urinating near playground equipment in broad daylight.

Agents "risked exposing themselves to minors in violation of law" near preschool open during the summer.

At no time did they provide a judicial warrant—or even any legitimate… pic.twitter.com/Z5tPByrhUg

