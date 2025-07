La DEA ofrece 25 mdd por el Presidente de Venezuela, acusado de operar con el narco

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 29 de julio (LaOpinión).- La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ratificó las sanciones sobre el Cártel de los Soles como organización terrorista y emitió una recompensa por información que condujera al arresto y/o condena de los venezolanos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Vladimir Padrino López.

En el anuncio apareció el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien se ofrecieron 25 millones de dólares.

Cabe destacar que el Gobierno de Joe Biden, al final de su mandato, había anunciado una recompensa de 25 millones de dólares por información que condujera a la detención del mandatario venezolano, después de que asumiera un tercer mandato en la Presidencia, a pesar de las pruebas que sugerían que había perdido las recientes elecciones celebradas en su país.

. @USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to [email protected] https://t.co/brb8cU3ZqO pic.twitter.com/xJZaMW0nzh

Esta nueva información se relacionó con el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que sancionó al Cártel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos del régimen chavista, quienes fueron señalados de brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, en particular el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

“La acción de hoy expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el Cártel de los Soles”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El Departamento del Tesoro seguirá cumpliendo la promesa del Presidente Trump de priorizar a Estados Unidos, tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cártel de los Soles”, añadió.

Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned the Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist.

Cartel de los Soles is a Venezuela-based criminal group headed by Nicolas Maduro Moros and other high-ranking individuals in…

— Treasury Department (@USTreasury) July 26, 2025