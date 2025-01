Maduro asume tercer mandato; González: "Soy Presidente electo". Le piden no volver

Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana.

Por otro lado, habló sobre lo ocurrido el jueves, cuando afirmó haber sido retenida "fuerte y bruscamente" por elementos de la Policía Nacional Bolivariana mientras viajaba en una motocicleta. Luego, le ordenaron grabar un video afirmando estar a salvo para poder ser liberada.

"Me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente [...] Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo", apuntó Machado.