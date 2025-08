Cae tormenta arancelaria. A Canadá le fue mal con EU. A decenas de países les va mal

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), anunció este jueves –horas antes de que entren en vigor los aranceles que ha dictado contra prácticamente todos los países del mundo, a excepción de México– una batería de nuevas tarifas dirigidas a decenas de naciones, lo que intensifica su guerra comercial global.

El magnate republicano firmó esta tarde una Orden Ejecutiva que modifica las tasas arancelarias recíprocas para una veintena de países con el objetivo de "abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos" y en línea con su visión de reestructurar un sistema comercial global que durante mucho tiempo ha criticado por injusto.

Las tasas arancelarias alcanzan 50 por ciento en algunas importaciones a Estados Unidos, ya que Trump busca castigar a las naciones que no pudieron o no quisieron ofrecer concesiones comerciales favorables a Washington.

Trump había revelado algunas tasas arancelarias para países en sus cuentas de redes sociales y en hojas informativas durante varias semanas, pero las tasas específicas que los importadores y exportadores deberán pagar para transportar ciertas mercancías a través de las fronteras estadounidenses no estaban claras hasta hace unas horas, antes de la fecha límite que él mismo se impuso.

Sin embargo, esta tarde la Casa Blanca ha revelado la lista de los países y los aranceles que aplicará a cada uno de ellos.

Además de esta lista, Canadá –socio comercial de EU, junto con México, en el TMEC– recibió un nuevo castigo por parte de la administración Trump que decidió incrementar del 25 al 35 por ciento al arancel previamente anunciado, el cual entrará en vigor el 1 de agosto.

En el documento, la Administración Trump destacó el "fracaso constante de Canadá para arrestar a traficantes, incautar drogas ilícitas o coordinarse con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos" y las represalias que su vecino del norte tomó contra EU por las tarifas. En ese sentido apuntó que:

Today, President Donald J. Trump signed an Executive Order increasing the tariff on Canada from 25% to 35%, with the higher tariff set to go into effect on August 1, 2025. https://t.co/evAIiUwHU0

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 31, 2025