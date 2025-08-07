Ebrard y Lezama firman un acuerdo para tener el primer Polo de Desarrollo en Chetumal

Redacción/SinEmbargo

07/08/2025 - 9:51 am

Mara Lezama destacó que este polo de desarrollo significa transformar vidas de familias, mayores empleos mejor pagados para las y los jóvenes, que las mujeres levanten sus negocios, que productoras y que productores encuentren nuevas rutas para crecer.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora Mara Lezama Espinosa y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, firmaron ayer el Convenio de Coordinación para la Implementación, Desarrollo y Operación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal, Quintana Roo.

Desde la sede del Recinto Fiscalizado Estratégico, en donde operará este Polo, el Secretario Marcelo Ebrard informó que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Chetumal es el primer lugar donde inician las visitas a los polos de desarrollo, con la presencia del equipo de la Secretaría de Economía que acompañará a las autoridades estatales y municipales en la consolidación de esta estrategia.

“Iniciamos aquí los trabajos, lo hacemos en serio y vamos a cumplir”, dijo el titular de la Secretaría de Economía, al augurar éxito a este proyecto que tiene en la Riviera Maya una zona de las más prósperas del país y agregó que con producir el 15 por ciento de lo que consume la Riviera en insumos, Quintana Roo será una potencia económica.

Por su parte, la Gobernadora Mara Lezama afirmó ante empresarios, invitados, inversionistas que este día marca el inicio de una esperanza largamente anhelada, "que esta tierra donde inicia México vuelva a brillar con la fuerza que siempre ha tenido, que recupere el lugar que nunca debió perder en el desarrollo nacional".

“Hablar de este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Chetumal es hablar de transformar vidas, familias, de jóvenes que sueñan con quedarse en su tierra, que no tengan que emigrar a otro lugar porque aquí no encontraron posibilidades para poder crecer. Es hablar de mujeres que levantan sus negocios, de productoras y productores que van a poder encontrar esas nuevas rutas para crecer. Es la oportunidad para muchas niñas y niños que crecerán sabiendo que esta ciudad tiene presente y tiene futuro” expresó.

A la par, agradeció el apoyo y respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Secretario Ebrard, así como el impulso de Quintana Roo al Plan México para favorecer la producción y el consumo nacional.

A su vez, el titular de la SEDE, Paul Carrillo de Cáceres, destacó que entre los objetivos del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar se encuentran atraer inversiones, generar empleos y fortalecer las vocaciones productivas de la región.

Este polo de desarrollo forma parte del primer paquete nacional de 15 polos que priorizan sectores como energía eléctrica, agroindustria, industria textil, tecnologías de la información y comercio internacional. Contará con estímulos fiscales federales, como la deducción inmediata del 100 por ciento en inversiones en activos fijos y un 25 por ciento adicional en capacitación e innovación, vigentes hasta 2030.

Se proyecta la creación de hasta 16 mil empleos formales en cinco años, beneficiando a más de 307 mil habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Calakmul, Campeche.

Atestiguaron esta firma la Presidenta Municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; el Diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura; el Magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Vidal Llerenas Morales, Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; Carlos Alfonso Candelaria López, titular de los Corredores Económicos del Bienestar; el Senador Eugenio Segura Vázquez, y Roberto Gottfried, director general de Potencia Industrial Taruk.

