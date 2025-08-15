Rusia y Ucrania intercambian 168 prisioneros; varios llevaban detenidos desde 2014

Emiratos Árabes Unidos contabilizó casi cuatro mil 350 los liberados desde que se producen estos intercambios entre las partes bajo su mediación.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).-Las autoridades de Rusia y Ucrania completaron este jueves un nuevo canje de prisioneros de guerra que permitió la liberación de 84 personas por cada una de las partes en un intercambio mediado por Emiratos Árabes Unidos.

"Entre los civiles liberados hoy se encuentran quienes estuvieron retenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017. Entre los militares liberados hoy se encuentran los defensores de Mariúpol", informó el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la red social X.

Zelenski expresó su agradecimiento a todos aquellos funcionarios de la Inteligencia ucraniana y de los servicios especiales que trabajaron para facilitar el regreso a Ucrania de los 84 prisioneros de guerra.

Rusia y Ucrania completan un nuevo canje con la liberación de casi 170 prisioneros de guerra https://t.co/Tqe8JLgegs — EP Internacional (@EPinternacional) August 14, 2025

Casi todos los que regresaron a Ucrania "necesitan de atención médica y rehabilitación", según Zelenski. "La valentía y la eficacia de nuestras unidades en primera línea hacen posible el regreso de nuestra gente a casa. Habrá más intercambios", precisó.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado publicado en Telegram de que los 84 militares liberados se encuentran en Bielorrusia, donde ya "reciben asistencia médica y psicológica", y posteriormente serán trasladados a territorio ruso.

Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, que confirmó el canje de prisioneros, mostró su agradecimiento tanto a Moscú como a Kiev, y ha cifrado en cuatro mil 349 los liberados desde que se producen estos intercambios entre las partes.

En concreto, Abu Dabi detalló que ha ejercido de mediador en un total de 16 canjes de prisioneros de guerra, lo que "confirma el excelente nivel de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Ucrania".

"Emiratos Árabes Unidos continuará con sus esfuerzos para garantizar el éxito de las diversas iniciativas para alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y mitigar el impacto humanitario de la crisis", concluyó.

-Con información de Europa Press