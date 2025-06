Rusia y Ucrania acuerdan nuevo canje de prisioneros; incluye la devolución de cuerpos

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Ucrania y Rusia han acordado este lunes un intercambio de prisioneros de guerra del que se beneficiarán personas heridas o gravemente enfermas y militares menores de 25 años, en el marco de las negociaciones entre ambos países que se han llevado a cabo durante la jornada en la ciudad turca de Estambul y donde las partes también han pactado la devolución de miles de cadáveres.

El Ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha precisado en una rueda de prensa posterior al encuentro que, además, han propuesto una reunión para finales de junio entre Zelenski y el Presidente ruso, Vladímir Putin, en el que también pueden estar los líderes de otros países, como el estadounidense, Donald Trump.

I briefed the President of Ukraine @ZelenskyyUa on today’s meeting with the Russian side in Istanbul.

Upon returning to Kyiv, I will also present the Russian proposals — which they shared only today, directly during the negotiations.

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) June 2, 2025