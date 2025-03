PARTE 1 ¬ EU y Rusia deciden el destino de Ucrania SIN los europeos. ¿Y cómo sucedió?

Madrid, 6 de marzo (TheConversation).- La exclusión de la Unión Europea (UE) del proceso de paz en Ucrania por parte de Estados Unidos (EU) y Rusia redefine su papel en la geopolítica actual. Washington prioriza sus propios intereses estratégicos y económicos en Europa, alineándose temporalmente con Moscú en foros como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto ha relegado a la UE a un rol meramente financiero en la reconstrucción de Ucrania, sin capacidad de influencia geopolítica, pese a haber sido un actor clave en el conflicto.

La negociación directa entre Donald Trump y Vladímir Putin, excluyendo tanto a la UE como a Kiev, refleja el pragmatismo de ambos líderes y la marcada postura transaccional del actual gobierno estadounidense.

La posible formalización de concesiones políticas, como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, anexionada en 2014, y las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, todas ricas en recursos naturales, a cambio de acceso preferente de EU a minerales estratégicos en Siberia –particularmente en los yacimientos de Tomtor y Zashikhinskoye, así como en la mina de cobre de Udokan– demuestra la marginalización europea en la toma de decisiones globales.

Tras su fallida reunión con Trump en EU, Zelenski, debilitado políticamente, acudió al Reino Unido en busca de respaldo, logrando obtener un préstamo de dos mil 740 millones de euros.

Su insistencia en ingresar en la OTAN o, en su defecto, en establecer una defensa colectiva oficiosa dentro de la Alianza Atlántica, choca frontalmente con Rusia, que considera cualquier expansión de la organización, especialmente la de un país vecino, como una línea roja infranqueable.

La administración de Keir Starmer busca fortalecer el apoyo europeo a Kiev y evitar su aislamiento diplomático, aunque su margen de maniobra es limitado debido a la reconfiguración geopolítica impuesta por EU y Rusia en suelo europeo.

Zelenski también ha buscado apoyo en Ankara, especialmente en 2023 y 2024, cuando Turquía suministró drones Bayraktar TB2 y tecnología militar avanzada a Ucrania. Su creciente industria de defensa y una de las fuerzas armadas más poderosas de la OTAN la convierten en un actor clave en la región. Turquía, tras décadas intentando ingresar a la UE y viendo sus aspiraciones estancadas por preocupaciones sobre derechos humanos, la deriva autoritaria de Erdoğan, disputas territoriales con Grecia y Chipre y diferencias económicas con la Unión Aduanera, ha optado por una política exterior pragmática, más enfocada en Eurasia que en Europa.

Su acercamiento a Moscú genera inquietud en Bruselas y evidencia la incapacidad de la UE para proyectar influencia en su propio vecindario.

